În realitate, această ofertă ascunde o metodă de furt de date și bani. Victimele sunt convinse să completeze un formular cu date personale și financiare, sub pretextul livrării coletului.

Odată introduse, informațiile ajung direct la infractorii cibernetici. Deși taxa de transport solicitată este de aproximativ 10 lei, după plată, din conturile victimelor pot fi retrase sume mult mai mari. În plus, datele bancare colectate pot fi utilizate în alte fraude, ceea ce amplifică riscurile la care se expun persoanele păcălite.

Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că aceste campanii se bazează pe site-uri false, care imită domeniile reale ale unor companii cunoscute. Recomandarea lor este ca românii să verifice cu atenție autenticitatea ofertelor înainte de a efectua orice plată. Este esențial să fie accesate doar canalele oficiale ale companiilor și să fie analizată cu atenție adresa web a paginii.

Experții subliniază că ofertele care par prea avantajoase sunt de cele mai multe ori capcane. Prudența și verificarea sursei sunt pași esențiali pentru a evita pierderile financiare și compromiterea datelor personale.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că atacurile de tip phishing continuă să fie printre cele mai răspândite instrumente folosite de infractorii cibernetici pentru obținerea de date sensibile, credențiale sau informații financiare.

Aceste tentative de fraudă se bazează pe mesaje care par să provină din surse legitime și de încredere, dar care folosesc un ton urgent pentru a determina victimele să acționeze rapid. Printre tacticile utilizate se numără solicitarea accesării unor linkuri, descărcarea de fișiere sau completarea unor formulare cu date personale.

Specialiștii instituției au publicat o listă de expresii aparent inofensive care pot ascunde intenții periculoase. Scopul este de a ajuta utilizatorii să identifice mai ușor mesajele frauduloase și să evite compromiterea informațiilor proprii.

„Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici pentru a obţine acces la date sensibile, credenţiale sau informaţii financiare. De cele mai multe ori, mesajele par a proveni din surse de încredere, folosesc un ton urgent şi solicită acţiuni rapide precum accesarea unui link, descărcarea unui fişier sau completarea unor date personale”, au transmis oficialii DNSC.

Recomandările pentru protecție includ verificarea atentă a adresei expeditorului, evitarea accesării linkurilor suspecte și refuzul transmiterii de informații personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Este indicată activarea autentificării multifactor acolo unde platformele permit acest lucru.

De asemenea, orice tentativă suspectă ar trebui raportată autorităților competente pentru a limita răspândirea și efectele acestor atacuri.