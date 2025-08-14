Un șofer riscă o amendă de până la 90.000 de franci elvețieni (482.908,98 de lei), după ce a fost prins conducând peste limita de viteză în Lausanne. Un radar automat l-a fotografiat conducând cu 77 de kilometri pe oră (48 mph) într-o zonă cu limita de viteză de 50 km/h (31 mph) pe o stradă din Lausanne. Un procuror cu calcul rapid a calculat amenda maximă pe care șoferul o putea primi conform legii, se arată în raport.

Șoferul, un recidivist, a fost prins pe o stradă din oraș, în cantonamente precum Vaud, unde amenzile sunt stabilite în funcție de situația financiară generală. Mai exact, codul penal din Vaud stabilește o sancțiune financiară maximă în funcție de „situația personală și economică a infractorului la momentul pronunțării hotărârii”, luând în considerare în special aspecte precum veniturile, averea, stilul de viață și nevoile financiare ale familiei.

Un tribunal din cantonul elvețian Vaud a decis recent că șoferul trebuie să plătească 10.000 de franci elvețieni în avans. El ar putea fi obligat să plătească restul, dacă va fi prins pentru o infracțiune rutieră similară în următorii trei ani. Decizia a fost pronunțată în iunie 2025 pentru infracțiunea comisă în august 2024. Vincent Derouand, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul din Vaud, a spus că inculpatul nu a contestat decizia.

Șoferul fusese deja prins pentru o infracțiune similară de depășire a vitezei cu opt ani în urmă. Atunci, el plătise o amendă de 10.000 de franci elvețieni, riscând să plătească încă 60.000 de franci elvețieni dacă ar fi comis o altă infracțiune în următorii doi ani.

Șoferul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, este un cetățean francez inclus de săptămânalul economic elvețian „Bilan” în lista celor mai bogați 300 de oameni din Elveția.

Sancțiunea aceasta reflectă sistemul unic al Elveției de amenzi bazate pe avere, care adaptează sancțiunile la venitul și situația financiară a persoanei. Aceste sancțiuni semnificative pentru infractorii înstăriți au fost posibile datorită unei revizuiri a legislației penale, care permite judecătorilor să stabilească amenzile în funcție de venitul personal și averea infractorilor pentru contravenții. Conform normelor actuale, o persoană săracă ar putea petrece o noapte în închisoare în loc să plătească o amendă, în timp ce un om bogat ar putea fi nevoit să plătească zeci de mii.

În Elveția, sancțiunile pentru depășirea vitezei pot fi aplicate chiar și polițiștilor: un ofițer a fost amendat pentru că a depășit de aproape două ori limita de viteză pe străzile în anul 2016, în timp ce urmărea hoții care aruncaseră în aer un bancomat.