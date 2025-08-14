Începând cu anul 2025, șoferii din România trebuie să fie mult mai atenți la volumul muzicii pe care o ascultă în mașină, întrucât modificările recente ale Codului Rutier preconizează sancțiuni mai mari pentru cei care nu respectă reglementările.

Noul Cod Rutier 2025 prevede sancțiuni clare pentru șoferii care circulă cu muzica la un nivel prea ridicat, amintește Primăria Municipiului Salonta. Conform articolului 100, alineatul 1, punctul 10, folosirea instalațiilor de sonorizare la intensitate mare poate fi amendată cu sume între 810 și 1.012 lei. Contravenția intră în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce implică aplicarea a până la 5 puncte de penalizare.

Reglementările mai prevăd și posibilitatea cercetării penale dacă are loc un accident provocat de neatenția generată de volumul ridicat.

Chiar și fără un incident, repetarea faptei poate duce la suspendarea permisului pentru 30 de zile. Autoritățile explică faptul că muzica la intensitate mare poate împiedica perceperea semnalelor sonore din trafic, cum ar fi sirenele ambulanțelor, ale pompierilor, claxoanele sau avertismentele altor șoferi.

Un alt risc important este acela că șoferul nu mai poate reacționa la timp în situații de urgență. Frânele bruște sau semnalele luminoase și acustice ale poliției pot fi trecute cu vederea din cauza zgomotului excesiv din habitaclu.

Legea stipulează clar în articolul 100, alineatul 1, punctul 10 din Codul Rutier că:

„Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic.”

Astfel, conducătorii auto trebuie să fie atenți la siguranța rutieră și să renunțe la obiceiurile care pot pune în pericol viețile lor și ale celorlalți. Deși pare lipsită de risc, muzica ascultată la volum ridicat poate împiedica perceperea semnalelor sonore din trafic, crescând posibilitatea producerii unor accidente.

Șoferii trebuie să acorde o atenție deosebită funcționării farurilor, stopurilor și semnalizatoarelor. Noul Cod Rutier stabilește amenzi între 1.200 și 1.600 de lei pentru orice defecțiune la sistemul de iluminare al mașinii. Pe lângă sancțiunea financiară, se pot aplica și între 6 și 8 puncte de penalizare.

Poliția rutieră consideră lipsa luminilor funcționale o abatere gravă, mai ales pe timp de noapte. În aceste cazuri, agenții pot reține talonul vehiculului, măsură aplicată și dacă sunt instalate echipamente neomologate. Montarea de becuri care nu respectă standardele tehnice poate atrage aceeași sancțiune.

Astfel de defecțiuni reduc vizibilitatea și cresc riscul de accidente. Autoritățile subliniază că aceste măsuri au rolul de a preveni evenimentele rutiere și de a asigura o circulație în siguranță pentru toți participanții la trafic.

Ignorarea acestor reguli poate avea consecințe multiple pentru conducătorii auto. În afara amenzilor și punctelor de penalizare, reținerea permisului sau a talonului poate afecta direct mobilitatea și activitatea zilnică a șoferilor.

Măsurile sunt gândite să descurajeze comportamentele periculoase și să reducă numărul accidentelor cauzate de lipsa de atenție sau de defecțiunile tehnice ale autovehiculelor.

În plus, conducerea cu volumul ridicat sau cu lumini defecte afectează nu doar siguranța proprie, ci și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Poliția rutieră reamintește că respectarea regulilor este esențială pentru o circulație fluidă și fără incidente.