Siguranța în trafic este un subiect constant în atenția autorităților și a producătorilor auto. O idee des întâlnită este că, odată cu instalarea airbag-urilor, centura de siguranță ar deveni inutilă. Deși sistemele moderne par să ofere protecție completă, realitatea este diferită.

Airbag-urile nu sunt menite să înlocuiască centura, ci să o completeze. Un accident recent scoate în evidență cât de gravă poate fi o astfel de presupunere greșită.

Centura de siguranță este vitală pentru protecția pasagerilor, indiferent de dotările autoturismului. Chiar dacă un vehicul este prevăzut cu airbag-uri multiple, acestea nu pot înlocui rolul centurii.

Cele două sisteme sunt proiectate să funcționeze independent, dar complementar. Airbag-ul se declanșează oricum în caz de impact, însă fără centură, consecințele pot fi dramatice.

Forțele implicate în momentul coliziunii pot transforma sistemul de siguranță într-un risc, ne informează cei de la Promotor.

Airbag-ul se activează cu o viteză impresionantă, de aproximativ 300 km/h. Dacă o coliziune are loc la 80 km/h, impactul combinat dintre cap și airbag poate ajunge la 380 km/h.

Fără centura de siguranță, corpul ocupantului nu este fixat, ceea ce duce la o lovitură extrem de violentă în perna de aer.

Deși ambele sisteme funcționează separat, eficiența lor este maximă doar împreună. Rolurile diferite ale celor două elemente nu se pot substitui reciproc.

Studiile de impact arată clar că doar airbag-ul nu oferă suficientă protecție. Toți experții în siguranță rutieră afirmă că ambele sisteme sunt obligatorii pentru o protecție reală.

Airbag-ul este conceput să ofere protecție în paralel cu centura de siguranță. Pentru că acestă pernă de aer asigură protecția capului și a pieptului, iar centura de siguranță protejează trunchiul.

În caz contrar, pasagerii pot fi proiectați în afara mașinii sau pot intra în coliziune cu alți ocupanți. Chiar și cel mai avansat sistem nu poate compensa lipsa centurii.

Legislația rutieră din România este clară în această privință. Toate persoanele aflate într-un autovehicul sunt obligate să poarte centura de siguranță.

Nerespectarea acestei reguli atrage sancțiuni, cu amenzi ce pot depăși 600 de lei. Centura nu este doar o recomandare, ci o obligație legală.

Consecințele nerespectării pot fi dramatice, nu doar din punct de vedere financiar. Protecția oferită de airbag nu poate anula efectele unui impact puternic în lipsa fixării cu centura.

Un accident recent din zona Săftica, în apropiere de București, arată cât de periculos este să nu porți centura. În sensul giratoriu, un SUV Mercedes de ultimă generație a fost izbit lateral de o Dacia Logan și s-a răsturnat.

Camerele de supraveghere au surprins momentul impactului și declanșarea airbag-urilor frontale și laterale. Cu toate acestea, șoferul SUV-ului a fost proiectat prin trapa de sticlă și strivit de propria mașină. Nu purta centura de siguranță.

Intervenția echipajelor de salvare a fost rapidă, însă nu s-a mai putut face nimic pentru conducătorul auto. Chiar dacă toate sistemele de protecție s-au activat, lipsa centurii a fost fatală. Probabil, dacă ar fi purtat și centura de siguranță, ar fi scăpat fără nicio zgârietură.

Tragedia scoate din nou în evidență faptul că tehnologia nu poate înlocui responsabilitatea umană. Centura rămâne cea mai simplă și eficientă formă de protecție în orice mașină.