Prima victimă, o femeie de 52 de ani, a primit pe o rețea socială un link care o încuraja să completeze un sondaj cu promisiunea unor premii sau bani. Accesând pagina online, aceasta a fost solicitată să ofere mai multe informații personale, inclusiv datele bancare. Imediat, din contul ei au fost efectuate tranzacții succesive, însumând 3.500 de lei.

La câteva ore distanță, o altă femeie a fost păcălită prin aceeași metodă, pierzând peste 2.000 de lei. Ambele victime au depus plângere, iar polițiștii au demarat cercetări pentru înșelăciune în mediul online.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra necesității de a verifica autenticitatea informațiilor primite și recomandă evitarea accesării link-urilor care promit câștiguri rapide sau solicită date personale sensibile.

Trebuie să fie atenți și utilizatorii aplicației WhatsApp. O nouă escrocherie online, denumită „WhatsApp Screen Mirroring Fraud”, se folosește de apeluri video false. Hackerii se dau drept contacte ale victimelor și solicită partajarea ecranului, reușind astfel să fure conturile și să ceară bani contactelor acestora.

Escrocheria funcționează astfel: infractorii sună prin WhatsApp și, atunci când utilizatorul răspunde, vede un ecran negru. Apoi, persoana de la celălalt capăt îl determină să partajeze ecranul, introducând un troian care preia controlul asupra contului.

După partajarea ecranului, utilizatorii primesc o notificare cu codul de securitate WhatsApp, vizibil pentru hacker, care îl folosește pentru a fura contul și apoi închide aplicația, împiedicând reconectarea. În orele următoare, contactele victimei pot primi mesaje prin care li se solicită urgent trimiterea de bani prin Bizum.

În acest context, Institutul național de securitate cibernetică din Spania (Incibe) a emis recomandări pentru a ajuta utilizatorii să își protejeze conturile. Cum să preveniți furtul contului

Activați verificarea în doi pași pe telefonul mobil;

Nu partajați ecranul fără a fi siguri cu cine vorbiți;

Nu divulgați și nu partajați codurile primite, deoarece sunt personale și netransferabile.

Ce trebuie să faceți dacă contul a fost furat: