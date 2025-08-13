Pe 12 august 2025, G4Media a comunicat că a fost achiziționată în totalitate de Titluri Quality SRL, o companie controlată de soția lui Radu Budeanu, care deține în portofoliu publicații precum Mediafax, Gândul, CanCan, ProSport și altele. În comunicatul oficial, fondatorii G4Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, au fost anunțați că vor rămâne „implicați activ” în proiect, iar tranzacția este descrisă ca formarea „celui mai mare conglomerat de presă digitală din România”.

Anunțul a fost însoțit de prezentarea unei Carți a independenței editoriale, care prevede interdicția ingerinței patronale, stabilirea unor sancțiuni contractuale și angajamentul pentru autonomia redacțiilor, scrie Dan Andronic pentru EVZ.

„Eu nu cred că jurnaliștii de la G4Media sunt de vânzare”. Grigore Cartianu & echipa, sponsorizat masiv de USR, condamnă dur tranzacția („mogul penal”), a spus Cătălin Tolontan (HotNews), reamintind condamnarea cu suspendare și episoadele de filaj. „Cea mai tristă tranzacție de presă”. Silviu Sergiu (independent.ro): Slavă Domnului mai sunt multe publicații independendente pe care să le citiți cu convingerea că nu vă fraieresc! Mircea Marian (DeFapt) – „Sunt șocat… DeFapt.ro a rămas una dintre puținele publicații independente”. „Tristă zi pentru presa independentă”, a spus Tudor Chirilă, subliniind antecedentele penale ale cumpărătorului. „Îi înțeleg pe Pantazi și Tăpălagă… Felicitări. Trageți-i de mânecă dacă vedeți schimbări în produs”, a spus Orlando Nicoară (eAd, fost Mediafax Group).

Dan Andronic subliniază lipsa de logică a multora, care par să încerce să găsească scuze pentru Tapalagă și Pantazi.

„Scuze pentru ce? Este o operațiune contabilă, prin care cei doi au înregistrat profitul acumulat în ultimii ani. Pentru că, dacă nu știați, în timp ce se prezentau vehement că nu primesc finanțări de la partide, cei doi primeau cu ambele mâini fonduri de la USAID și UE, plus sume modeste de la cei care îi susțineau naiv,” scrie el.

El menționează că a estimat valoarea tranzacției financiare la aproximativ 4 milioane de euro, însă o sursă apropiată celor doi „deontologi” a avansat o sumă mult mai mică, în jur de un milion de euro. Totuși, analizând datele financiare ale conglomeratului G4 Media, Andronic consideră că informația inițială este corectă, iar Tapalagă și Pantazi realizau câștiguri semnificative.

Astfel, în cazul G4 GLOBAL JOURNALISM SRL, vehiculul G4Media, în 2024 se înregistrează o cifră de afaceri de 5.959.719 RON, un profit net de 3.031.268 RON și un număr de 7 angajați. În schimb, ECONOMEDIA GLOBAL JOURNALISM SRL, vehiculul Economedia, raportează pentru 2024 o cifră de afaceri de 587.513 RON și un profit net de 284.706 RON.

Așadar, Tapalagă și Pantazi nu se confruntau cu probleme financiare. Pentru 2024, raportau un profit net de aproximativ 600.000 de euro. Ca jurnaliști incisivi și oameni de afaceri pricepuți, nu ar fi avut niciun motiv să vândă o companie care generează un astfel de profit pentru doar un milion de euro.

Potrivit lui Andronic, atunci apare întrebarea: „Pe cine sau ce a cumpărat, de fapt, Radu Budeanu?” El precizează îl cunoaște pe Budeanu încă din perioada în care era un tânăr antreprenor în domeniul media, remarcându-i talentul deosebit în a genera profituri din presă. Potrivit jurnalistului, Budeanu nu are ambiții jurnalistice, ci vede o afacere acolo unde alții nu mai percep decât o simplă meserie.

Tranzacția dintre G4Media și Titluri Quality SRL — o companie care, în 2024, a raportat o cifră de afaceri de 2.849.669 RON și un profit net de 1.862.183 RON — pare mai degrabă o mișcare strategică decât o simplă tranzacție obișnuită. În fond, o firmă cu rezultate financiare mai modeste a cumpărat una cu cifre considerabil mai mari.

Dacă sunt lăsate deoparte ipotezele legate de influența PSD (în special a aripii Ciolacu) în creșterea fulminantă a afacerilor lui Radu Budeanu și legăturile strânse dintre serviciile de informații și echipa lui Dan Tapalagă, ajungem la o concluzie istorică.

Radu Budeanu și-a cumpărat, practic, o scrisoare de indulgență.

În Evul Mediu, o astfel de scrisoare reprezenta o înțelegere cu Papa, prin care nu se ierta păcatul în sine — asta ținea de spovedanie — ci se oferea iertarea pedepsei temporale pentru păcate deja iertate.