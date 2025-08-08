Unul dintre principalele obiective ale proiectului este redefinirea informațiilor protejate ca „secret fiscal”, pentru a permite o mai mare transparență în activitatea ANAF.

Conform proiectului de lege publicat joi, 7 august, pe site-ul Ministerului Dezvoltării, se propune eliminarea din categoria secretului fiscal a unor informații precum: datele de identificare ale contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale.

Lista informațiilor protejate s-ar restrânge doar la elemente precum: plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, deduceri, credite, valoarea patrimoniului net, alte date din declarațiile sau documentele fiscale.

Modificarea vine în completarea articolului 11 din Codul de procedură fiscală, iar scopul este clar: autoritățile vor putea publica date relevante despre datornici și contribuabili fără a încălca prevederile privind protecția fiscală.

O altă schimbare majoră introdusă de proiect vizează publicarea listelor cu persoanele și firmele care nu au restanțe la plata taxelor.

Obligația revine atât Fiscului central (ANAF), cât și autorităților fiscale locale. Acestea vor publica pe site-urile proprii liste cu:

persoane fizice,

persoane juridice,

care și-au declarat și achitat la timp toate obligațiile fiscale.

Conform expunerii de motive, publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp, pentru a beneficia de această recunoaștere publică.

Prin această inițiativă, Guvernul dorește să promoveze conformitatea fiscală și să ofere un fel de „distincție oficială” pentru cei care își achită datoriile către stat fără întârziere.

Proiectul de lege are ca obiectiv declarat creșterea transparenței și eficienței sistemului fiscal, dar și oferirea unui instrument de control suplimentar pentru autorități.

Legea devine mai explicită în ceea ce privește datele ce pot fi divulgate sau utilizate în scopuri fiscale, se arată în nota de fundamentare.

Prin eliminarea datelor de identificare și a cuantumului obligațiilor din categoria secretului fiscal, autoritățile vor putea publica informații utile pentru opinia publică, dar și pentru instituții care au nevoie de acces la aceste date pentru verificări.

Proiectul este în dezbatere publică, iar forma finală va putea suferi modificări în funcție de observațiile primite. Dacă va fi adoptat în forma actuală, va marca o schimbare importantă în abordarea ANAF privind relația cu contribuabilii. Astfel, cei cu datorii vor fi expuși mai clar, iar cei corecți vor fi recunoscuți public.