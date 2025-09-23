Din cuprinsul articolului Care este scopul programului de vize H-1B?

Adrian Năstase, fostul premier al României, a reacționat la măsura președintelui american Donald Trump, care solicită ca profesioniștii cu calificări superioare ce intenționează să se stabilească în Statele Unite să dispună de 100.000 de dolari la sosire.

Pe blogul său, Adrian Năstase a scris că, în urma demersurilor diplomatice recente, românii ar putea beneficia de programul visa waiver în SUA, ceea ce reprezintă vestea bună.

În schimb, el a precizat că vestea proastă este că această facilitate se adresează doar românilor care pot achita 1 milion de dolari pentru „cardul de aur” lansat de președintele Trump.

Vineri, președintele Donald Trump a aprobat un ordin executiv prin care introducerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru solicitările de viză H-1B devine obligatorie, alături de alte schimbări menite să restricționeze accesul lucrătorilor străini foarte calificați, informează AP.

Programul de vize H-1B a fost conceput pentru a atrage specialiști străini de top în domenii cu cerere ridicată, acolo unde firmele din sectorul tehnologic se confruntă cu lipsa de personal calificat printre cetățenii și rezidenții permanenți ai SUA.

În realitate, programul H-1B a ajuns să atragă mai degrabă lucrători străini dispuși să accepte salarii mult mai mici, în jur de 60.000 de dolari pe an, comparativ cu remunerarea obișnuită de peste 100.000 de dolari oferită specialiștilor din sectorul tehnologic american.

Tradițional, cele 85.000 de vize H-1B disponibile anual erau distribuite printr-o loterie. În 2025, Amazon s-a situat în fruntea companiilor care au obținut cele mai multe astfel de vize, peste 10.000, fiind urmată de Tata Consultancy, Microsoft, Apple și Google.

Conform criticilor, vizele H-1B sunt frecvent utilizate pentru a acoperi locuri de muncă de nivel mediu sau de intrare, în loc să fie rezervate pozițiilor cu cerințe specializate și abilități rare.