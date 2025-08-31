Banii care trebuie neapărat luați pentru pensie. Explicația lor este simplă: a ști cât trebuie să economisești pentru pensie poate fi o ecuație cu mai multe necunoscute. Beneficiile de asigurări sociale sunt luate în considerare și în venitul la pensie; beneficiul mediu pentru pensionari este astăzi de aproximativ 2.005 dolari pe lună sau 24.000 de dolari pe an, scrie Moneywise.

Începând cu 2023, cheltuielile medii anuale în rândul americanilor cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani erau de 65.149 de dolari, potrivit Rezervei Federale. Cu alte cuvinte, un venit anual de 46.000 de dolari v-ar putea lăsa cu un deficit de aproximativ 19.000 de dolari.

Există măsuri pe care le puteți lua pentru a vă reduce povara fiscală, a extinde economiile și a trăi confortabil la pensie cu o rezervă de 550.000 de dolari.

Iată câteva strategii de luat în considerare.

Dacă nu vei avea un venit mare la pensie, este cu atât mai important să reduci la minimum plățile către Fisc și să profiți la maximum de orice stimulente fiscale, cum ar fi recenta lege „One Big Beautiful Bill” a lui Donald Trump, care oferă o scutire de impozit individuală de 6.000 de dolari seniorilor între anii fiscali 2025 și 2028.

Lucrul bun la conturile Roth IRA este că retragerile nu sunt impozitate la pensie, deci nu trebuie să rezervi o parte din fiecare distribuție pentru a achita o factură Fiscului la momentul respectiv.

În plus, impozitele pe asigurările sociale se bazează pe o formulă cunoscută sub numele de venit combinat, care include retragerile impozabile din conturile de pensie. Dar dacă retrageți bani dintr-un cont Roth, nu veți contribui la venitul combinat, ceea ce înseamnă că este posibil să evitați și o povară fiscală suplimentară asupra prestațiilor de asigurări sociale.

Imaginați-vă că dețineți un portofoliu de case de închiriat bine gestionate sau o colecție de depozite industriale de ultimă generație. Acum puteți avea acces la un portofoliu de 1 miliard de dolari de active imobiliare generatoare de venituri, concepute pentru a oferi creștere pe termen lung.

In general, oamenii ar trebui să aibă o idee de bază despre motivul pentru care economisesc. Economiile vor ajuta la acoperirea cheltuielilor esențiale, cum ar fi hrana și locuința, pe durata pensionării.

Acest venit provine în general dintr-o combinație de economii personale și asigurări sociale. Între aceste surse, gospodăriile au nevoie de suficienți bani în fiecare an pentru a înlocui aproximativ 70% până la 75% din salariile pe care le-au avut înainte de pensionare.

Fidelity, cel mai mare administrator al planurilor 401(k), stabilește această rată la 55% până la 80% pentru ca oamenii să-și poată păstra stilul de viață la pensie. Dintre acestea, aproximativ 45 de puncte procentuale ar proveni din economii, a scris Fidelity într-o analiză.