Numele lui Radu Budeanu nu este legat doar de ale unor figuri influente din mediul politic, ci ale unor persoane care activează la granița dintre politică și afaceri, precum Mihaela Neagu, cunoscută drept „Regina contractelor cu statul”.

Potrivit publicației Libertatea, Neagu, prezentă la Congresul PSD alături de liderul social-democrat Paul Stănescu, a acumulat de-a lungul timpului peste 1.000 de contracte cu instituții publice.

„Între grupul media al lui Radu Budeanu şi afacerile Mihaelei Neagu s-a creat o alianţă în urma unei campanii a Best Achiziţii de a scoate din supermarketuri concurenţa din industria importului de zahăr din Ucraina. Mihaela Neagu a achiziţionat în ultimii doi ani două fabrici de zahăr”, a scris Pagina de Media, după ce Budeanu a achiziționat G4Media.

Comunicatul emis cu ocazia achiziției G4Media precizează că noul proprietar, Radu Budeanu, a semnat un „Acord privind independența editorială”.

Comunicatul anunță că toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra atât echipele de conducere, cât și independența editorială. Potrivit documentului, fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor continua să fie activ implicați în noua structură, pentru a asigura continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor pe care a fost construit G4Media.

Acordul menționează că politica editorială a publicațiilor va fi stabilită exclusiv de echipele redacționale conduse de redactorii-șefi, aceștia având ultimul cuvânt în toate deciziile legate de conținutul jurnalistic, iar proprietarul își păstrează dreptul legitim de a se consulta cu ei.

Jurnalistul Cristian Grosu de la Curs de Guvernare a scris pe rețelele de socializare că preluarea G4Media de către Radu Budeanu și că acest demers nu îl surprinde. El a amintit că Budeanu a încercat anterior să achiziționeze creanța la Ziarul Financiar, dar tranzacția nu s-a concretizat, fiind preluată de omul de afaceri Dan Șucu.

”Urmăresc, ca orice jucător în piață, toată povestea asta cu preluarea G4Media de către Budeanu. Nu mă miră. Budeanu a încercat la un moment dat să preia și creanța la ZF (n.r. Ziarul Financiar). N-a reușit, a intrat în joc Șucu, din zona businessului așezat”, a scris acesta pe Facebook.

Grosu afirmă că, din perspectiva sa, „nu numele lui Budeanu lipsea din schemă, ci cel al CEO-ului de la Roșia Montană, care a aranjat tranzacția”.

Este vorba despre Dragoș Tănase, nume dezvăluit de HotNews și confirmat de Dan Tăpălagă ca fiind persoana care a reprezentat G4Media în negocierile cu Radu Budeanu. Dragoș Tănase a ocupat anterior funcțiile de CEO al Gabriel Resources și de director al Roșia Montană Gold Corporation.