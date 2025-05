Cariera lui Lucian Streche a început în mediul academic, la L’École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications (ENSEA) din Paris, în domeniul electronicii de putere, iar ulterior s-a orientat către domeniul finanțelor aplicate. Lucian este specializat în crearea unor portofolii de investiții echilibrate, care se aliniază toleranței personalizate la risc și obiectivelor financiare.

După această experiență profesională și o carieră în domeniul finanțelor, el lansează LT.Wealth, nu doar o companie de servicii care are ca obiectiv longevitatea și prosperitatea financiară a clienților, ci un ecosistem prin care sprijină românii să își redefinească relația cu succesul financiar.

Lucian Streche: „Ceea ce dezvoltăm acum este de fapt o extindere”

Capital: După o carieră de 17 ani în domeniul serviciilor financiare, lansezi o nouă companie LT.W (simbolizând Long-Term Wealth). Ce te-a determinat să creezi LT.W și care sunt obiectivele pe termen scurt și lung?

Lucian Streche: De-a lungul timpului am ajutat mulți fondatori să materializeze valoarea din businessurile create de aceștia prin proiectele de fuziuni și achiziții, proiecte prin care aceștia cedau parțial sau total deținerea în compania respectivă. După momentul exit-ului, în practic toate cazurile, apare și o cerință de neconcurență pentru fondator. Se ajunge astfel în situația de a avea sume considerabile în cont și o experiență covârșitor îndreptată în direcția business-ului, deci foarte puțin în direcția investițiilor.

Această dinamică se suprapune unei noi realități: România a devenit o țară bogată și tot mai mulți români dețin sume considerabile care pot fi canalizate în investiții, pentru a își asigura un viitor mai prosper.

În esență, ceea ce dezvoltăm acum este de fapt o extindere, într-o direcție complementară, a serviciilor financiare pe care le acopeream până la acest moment, direcționate către o întreagă comunitate, pe care o consolidăm în acest moment.

Pe termen scurt, ne propunem să cartografiem profilul financiar al 10.000 de români și să dezvoltăm programe de educație adaptate realității lor, pentru atingerea obiectivului pe termen lung: să devenim, împreună cu partenerii noștri, soluția comprehensivă, conectată global, pentru investitorii de toate anvergurile.

LT.W, prima companie care vizează serviciile de longevitate financiar

C: Potrivit unui studiu NN România despre longevitate financiară, speranța de viață a românilor a crescut la 90 de ani, însă doar 26% dintre respondenți și-au securizat venituri pentru a acoperi nevoile de trai până la această vârstă. LT.W este prima companie care vizează serviciile de longevitate financiară. Cum poate acoperi această nevoie a românilor?

L.S: Misiunea LT.W este să transformăm ambiția în rezultate, ajutând oamenii să-și proiecteze un viitor financiar solid, cu intenție și structură, nu doar reacționând evenimente sau la știri. Vrem să schimbăm modul în care oamenii înțeleg, cresc și transmit mai departe bunăstarea.

Realitatea mai puțin plăcută este că românii nu au o tradiție în zona investițională, o mare parte dintre ei nici măcar în zona de finanțe personale. Având umbra pregnantă a unui trecut destul de recent fără o economie de piață, implicit fără investiții în sensul financiar, este normal că nu există un nivel de cunoaștere ridicat în rândul populației generale.

„Gradul de incertitudine asupra nivelului pensiilor crește considerabil”

Poate cel mai bun exemplu este că sunt mulți oameni care se bazează pe sistemul de pensii, dar pe un astfel de orizont de timp îndelungat, gradul de incertitudine asupra nivelului pensiilor crește considerabil, cu o probabilitate relevantă ca un astfel de sistem să nu mai existe deloc. Investițiile personale devin singura variantă cu grad ridicat de certitudine pentru a asigura venitul după retragerea din activitate.

LT.W este o resursă de educație în domeniul investițional, este o resursă de consultanță în cazul proiectelor financiare complexe și o comunitate în creștere pentru diseminarea oportunităților investiționale. Dorim să generăm bunăstare pe termen lung, printr-un spectru de inițiative, de la educație până la consultanță M&A.

Servicii rare pe piață

C: Care este structura LT.W și ce tipuri de servicii oferă?

L.S: LT.W este structurată pe trei piloni complementari. Primul este consultanța strategică: oferim sprijin la nivel înalt pentru decizii complexe, fie că e vorba de vânzarea sau cumpărarea unei afaceri, obținerea unei finanțări sau chiar planificarea succesiunii.

Al doilea pilon este educația: te ajutăm să te înțelegi mai bine pe tine ca investitor și să capeți cunoștințele necesare pentru a lua decizii financiare inteligente, punând accent pe înțelegerea profundă, nu doar pe răspunsuri superficiale. Al treilea este comunitatea care leagă cunoașterea și experiența noastră cu puterea de diseminare și de informare a unei rețele extinse. În funcție de necesitățile și posibilitățile fiecăruia există diferite grupuri care interacționează pe baza intereselor și spețelor comune, existând posibilitatea să avansezi în timp până la Inner Circle: un grup exclusivist unde lideri, antreprenori și investitori de anvergură fac schimb de idei, colaborează și au acces la oportunități unice.

În esență, LT.W este un ecosistem complet gândit pentru bunăstare pe termen lung. Vă ghidăm să luați astăzi decizii care vor avea efecte pozitive zeci de ani de acum încolo, nu doar financiar, ci și emoțional și intelectual.

Românii demonstrează stabilitate emoțională

C: În ceea ce privește studiul asupra comportamentelor financiare aveți în derulare o cercetare desfășurată în rândul a 10.000 de oameni, prima de o asemenea amploare și pe acest subiect, din România. Care sunt primele concluzii și în ce fel aceste cifre ghidează activitatea în zona de educație financiară, cât și în cea de investiție și prosperitate generațională?

L.S: Concluziile inițiale confirmă intuiția noastră: românii demonstrează stabilitate emoțională ridicată și disciplină investițională, dar au nevoie de sprijin în gestionarea reticenței față de risc și inovație. Aceste date validează misiunea LT.Wealth: de a furniza educație și consultanță hiper-personalizată, adaptată profilului fiecărui investitor, nu categoriei sociale sau vârstei.

Fiecare dintre noi are un mod unic de a privi banii și investițiile, iar acest mod este profund influențat de trăsăturile noastre de personalitate. Cercetările recente și instrumentele de profilare, cum ar fi cele bazate pe modelul Big Five (care analizează Extraversiunea, Agreabilitatea, Conștiinciozitatea, Stabilitatea Emoțională și Deschiderea către Experiențe), ne ajută să înțelegem aceste legături și să ne optimizăm comportamentul financiar.

Profilul preliminar al investitorului

Prin evaluarea acestor dimensiuni fundamentale ale personalității, putem contura un profil preliminar al investitorului. Aflăm, de exemplu, dacă o persoană este în mod natural mai înclinată spre socializare și networking pentru a culege informații, dacă are o deschidere către inovație și companii avangardiste care își asumă riscuri mari, dacă planifică meticulos și este organizată sau, dimpotrivă, dacă preferă flexibilitatea. De asemenea, înțelegem cum reacționează la stresul pieței și cât de mult tinde să colaboreze sau să urmeze sfaturile altora.

Aceste trăsături nu sunt bune sau rele în sine, dar ele conturează predispoziții: unii pot fi mai atrași de risc și noutate, alții pot fi mai prudenți și disciplinați; unii pot lua decizii rapide bazate pe interacțiuni, alții după analize solitare îndelungate.

Cine ar trebui să caute LT.W?

C: Care sunt categoriile de public care pot apela la serviciile LT.W și de unde începe procesul?

L.S: Ne adresăm, în primul rând, celor care privesc dincolo de câștigul imediat și se gândesc la construirea unei prosperități durabile, la o moștenire solidă pentru generațiile viitoare. Vorbim despre un spectru larg de categorii care pot beneficia de serviciile și produsele noastre. În esență este vorba despre oricine urmărește să își dezvolte un viitor mult mai sigur din punct de vedere financiar. De la persoane și familii ambițioase care doresc să-și înțeleagă profund relația cu banii și să capete încredere și claritate în deciziile lor financiare, indiferent dacă sunt la începutul drumului investițional sau deja au experiență, dar caută o structură mai bună. Divizia noastră de Educație este creată special pentru ei, pentru a transforma cunoștințele disparate în performanță financiară.

Antreprenori, manageri și investitori. Persoane sau companii care se confruntă cu decizii financiare complexe, cu miză mare – fie că e vorba de vânzarea sau cumpărarea unei afaceri, de analiza unui portofoliului de investiții pentru a înțelege riscurile și carențele sau de de structurarea capitalului în companie.

Cei ce fac schimb de idei strategice

Lideri și driverii de valoare. Acea categorie restrânsă de investitori, antreprenori și alocatori de capital care au demonstrat deja succes și caută acum un mediu privat, de elită, bazat pe încredere, unde pot accesa oportunități de investiții unice, pot face schimb de idei strategice la cel mai înalt nivel și pot colabora cu alți membri de calibru. Pentru ei există LT.W Inner Circle, o comunitate în care accesul este selectiv, bazat pe invitație.

Intrarea în ecosistemul LT.W este gândită să fie cât mai relevantă pentru nevoile fiecăruia. Punctul de plecare pentru majoritatea partenerilor va fi descoperirea Profilului Financiar Personal (LT.W 5 Financial Talents Assessment). Este o evaluare bazată pe știința comportamentală care te ajută să înțelegi care sunt “talentele” tale financiare înnăscute și cum îți influențează acestea deciziile. Este un prim pas excelent pentru autocunoaștere și claritate, deja folosit de colaboratorii noștri români. De aici, poți aborda programe de educație investițională sau discuții într-un regim de consultanță privată cu unul dintre experții noștri strategici.

Indiferent de punctul de intrare, obiectivul nostru final este același: să oferim aliniere între cine ești tu, obiectivele tale și strategia ta financiară, pentru a construi împreună ceea ce americanii numesc „generational wealth”.

Este greu să ai o relație sănătoasă cu banii

C: Unde suntem deficitari la capitolul relația cu banii pe termen scurt?

L.S: Pe termen scurt, observăm reactivitate emoțională și lipsa unei direcții clare pentru resursele financiare. Pe termen lung, vedem lipsa unei viziuni asumate asupra prosperității și inconsecvența în implementarea strategiilor financiare.

Trăim într-o lume a gratificării instantanee, iar acest lucru se reflectă și în finanțe. Ne concentrăm pe micile câștiguri sau pierderi zilnice, pe fluctuațiile de moment ale pieței, uitând că adevărata valoare se construiește în timp, cu răbdare și strategie. Această perspectivă limitată ne poate face ca adesea să luăm decizii pripite.

Poate cel mai important aspect este că mulți nu înțeleg cum anume iau ei decizii legate de bani. Care sunt biasurile cognitive care îi influențează? Ce nivel de risc sunt cu adevărat confortabili să își asume, dincolo de ceea ce declară? Fără această autocunoaștere, este greu să ai o relație sănătoasă cu banii, fie pe termen scurt, fie pe termen lung.

Vânătoarea de puncte forte

Cum transformăm aceste deficite în puncte forte? La LT.W, credem că totul începe cu educația și autocunoașterea. Acesta este motivul pentru care am dezvoltat instrumente precum Evaluarea Talentului Financiar LT.W care ajută oamenii să își descopere profilul comportamental unic în raport cu investițiile. Înțelegând cine ești în relația cu banii, poți începe să construiești strategii și sisteme – chiar și pentru gestionarea pe termen scurt – care să fie aliniate cu natura ta, nu împotriva ei.

C: Dar la cel care vizează prosperitatea financiară pe termen lung, în opinia ta?

L.S: Când ne uităm la prosperitatea pe termen lung, deficitele devin mai subtile, dar cu impact mult mai mare. După analizarea acestora am dezvoltat un sistem numit PATH menit să ne crească rezistența considerabil la acești factori.

Poate cea mai mare greșeală pe termen lung este să crezi că investițiile sunt doar despre cifre și strategii „reci”. Ignorăm adesea cel mai important activ și, în același timp, cel mai mare risc: noi înșine. Un element perfect valabil atât pe termen scurt cât și lung este că fără a înțelege propriile tipare comportamentale, biasuri cognitive și reacții emoționale la risc și incertitudine chiar și cel mai bun plan poate eșua. Acesta este motivul pentru care noi punem un accent imens pe descoperirea profilului financiar personal (Profile din PATH).

Ce este prosperitatea?

Mulți oameni se concentrează pe acumularea de capital fără a defini ce înseamnă cu adevărat prosperitatea pentru ei și pentru generațiile viitoare. Fără o viziune clară, o direcție asumată, este ușor să te abați de la drum, să renunți la strategie la prima dificultate reală sau să nu aliniezi investițiile cu valorile personale. La LT.W, numim acest pas fundamental Aspire.

Alt element problematic este tratarea bunăstării ca pe ceva ce se întâmplă, nu ca pe ceva ce se construiește. Averea durabilă nu este un accident fericit. Ea necesită instrumente și tactici prin care arhitectura strategică să fie transpusă in practică. Un demers calculat care include nu doar investiții, ci și alte elemente precum optimizare fiscală, managementul riscului sau alinierea tuturor deciziilor financiare majore (achiziții, finanțări etc.) cu viziunea pe termen lung. Take action din PATH.

Alte elemente importante sunt inconsecvența și lipsa rezilienței. Un plan bun pe hârtie nu valorează nimic dacă nu este implementat consecvent și ajustat inteligent de-a lungul timpului. Prosperitatea pe termen lung necesită disciplină și capacitatea de a menține direcția (“Hold the course”), chiar și atunci când piețele sunt volatile sau apar evenimente neprevăzute în viață. O comunitate ca sursă de informare și control voluntar este de mare ajutor pe termen lung.

Contează cum cheltuiești banii

C: Există diferențe de gen sau de generații în ceea ce privește comportamentele de cheltuire și economisire?

L.S: Conform datelor din cercetarea noastră, diferențele de gen nu sunt majore în ceea ce privește nivelul de disciplină investițională sau stabilitatea emoțională. Totuși, observăm că femeile tind să manifeste o preferință mai puternică pentru conservarea capitalului, preferând diversificarea și evitarea riscurilor mari, în timp ce bărbații sunt mai predispuși să caute randamente mai mari, asumându-și riscuri mai ridicate.

De asemenea, femeile acordă o importanță mai mare procesului de luare colectivă a deciziilor financiare, încărcat de validare socială, pe când bărbații se bazează mai frecvent pe propriile analize. Dincolo de aceste tendințe, profilul financiar individual și nivelul de educație financiară rămân factorii decisivi pentru succesul pe termen lung. Urmează sa exploram mai mult aceste diferențe de gen in faza cantitativa a cercetării noastre pe care o vom avea finalizata in ultimul trimestru al acestui an. Intre timp, mai multe informații despre diferențele de gen in investiții pot fi găsite in forma completa a raportului de cercetare la www.ltw.world/raport-cercetare

Piața și reacțiile ei la mișcările politice

C: În ce fel au influențat piața financiară și investițiile evenimentele politice interne și externe?

L.S: Evenimentele politice, atât cele interne cât și cele externe, au un impact profund și adesea imediat asupra piețelor financiare și a deciziilor de investiții.

Incertitudinea este poate cel mai important canal de influență. Alegerile, schimbările de guvern intempestive, tensiunile geopolitice, conflictele sau chiar simplele declarații politice pot crea incertitudine cu privire la viitoarele politici economice, fiscale, de reglementare sau comerciale. Piețele financiare, prin natura lor, detestă incertitudinea. Investitorii devin mai precauți, pot amâna decizii de investiții, pot retrage capital sau cere prime de risc mai mari, ceea ce duce adesea la volatilitate crescută pe piețe.

Politica fiscală pe care guvernele o implementează, deci deciziile privind taxele și cheltuielile guvernamentale influențează direct profitabilitatea companiilor, puterea de cumpărare a consumatorilor și, implicit, creșterea economică generală, afectând evaluările acțiunilor și apetitul pentru risc.

Schimbările în legislația specifică anumitor sectoare (bancar, energetic, tehnologic, farmaceutic etc.) pot modifica dramatic perspectivele de profitabilitate și creștere ale companiilor din acele domenii, cu efecte directe în evoluția prețului acțiunilor acestor companii și implicit în dimensiunea averii investitorilor din acele companii.

Impunerea de taxe vamale, despre care se discută atât de mult în această perioadă, negocierile de acorduri comerciale sau sancțiunile economice au un impact direct asupra companiilor cu expunere internațională, afectând lanțurile de aprovizionare, costurile și veniturile acestora direct, precum și puterea de cumpărare a consumatorului în timp.

Știrile pozitive pot genera creșteri în nivelul investițiilor

Dincolo de impactul economic direct, evenimentele politice modelează percepția și încrederea investitorilor. Știrile pozitive pot genera optimism și creșteri în nivelul investițiilor, atât pe bursă cât și în economie în general, în timp ce știrile negative sau conflictuale pot induce teamă, panică și vânzări masive, uneori disproporționate față de impactul economic real. Emoțiile colective joacă un rol semnificativ în mișcările pe termen scurt ale pieței.

Pentru orice investitor cunoașterea acestor efecte și implicații devine esențială în navigarea evenimentelor pe termen lung, în construirea unei strategii financiare și în acumularea unui portofoliu rezilient. LT.W este aici să vă sprijine în construirea acestui PATH.