Potrivit declarațiilor făcute de Nicușor Dan, toate formațiunile implicate au recunoscut necesitatea unor reduceri bugetare și au agreat formarea unui grup de lucru care să elaboreze măsurile necesare.

Grupul tehnic va fi alcătuit din câte doi reprezentanți ai fiecărei formațiuni parlamentare: PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Prima ședință a acestuia este programată pentru joi, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Din partea Administrației Prezidențiale, la întâlnirile de lucru vor participa Radu Burnete și Dragoș Anastasiu. Obiectivul principal este formularea unui plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice, care să fie asumat și aplicat de viitorul Executiv.

Nicușor Dan a afirmat că a început deja discuții cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și deține datele generale referitoare la cheltuielile statului. El a subliniat că implementarea reformelor va depinde de gradul de asumare politică din partea partidelor parlamentare. În opinia sa, toate formațiunile au înțeles necesitatea acestor tăieri și sunt dispuse să le susțină.

„Fiecare dintre ele a înţeles că este nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului şi am agreat ca doi oameni de la fiecare dintre partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuielilor. (…) Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanţi ai ministerului Fianţelor încă de săptămâna trecută şi în momentul ăsta am datele mari, întrebarea este care este asumarea politică pe tăieri de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înţeles foarte bine şi vor să tăiem”, a declarat Nicuşor Dan.