Deși nu s-a ajuns la o concluzie clară în privința numirii viitorului premier sau a structurii Cabinetului, Nicușor Dan a afirmat că sunt luate în calcul mai multe opțiuni. Totuși, nu consideră potrivită varianta unui premier tehnocrat, din cauza lipsei de autoritate politică.

În paralel cu negocierile politice, s-a convenit asupra elaborării unui plan de reducere a cheltuielilor publice, considerat urgent în contextul presiunii tot mai mari asupra bugetului de stat. Nicușor Dan a subliniat că fiecare partid politic a înțeles necesitatea unor tăieri bugetare și a fost de acord cu constituirea unei comisii speciale pentru acest obiectiv. Fiecare formațiune va desemna câte doi reprezentanți pentru a lucra, începând chiar din această zi, la identificarea măsurilor concrete de reducere a cheltuielilor statului.

El a mai menționat că a început discuțiile în acest sens încă de săptămâna trecută, având deja date generale în legătură cu situația bugetară, obținute în urma consultărilor cu reprezentanții ministerului. În opinia sa, toate partidele implicate în discuții par pregătite să își asume această direcție politică de reducere a cheltuielilor.

„Fiecare dintre partidele politice a înțeles că e nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului și am agreat ca doi oameni de la fiecare din partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuieli.

Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanți ai ministerului încă de săptămâna trecută și în momentul ăsta am datele mari. Întrebarea este care e asumare pe politică, pe tăiere de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înțeles foarte bine și vor să tăiem.

Într-adevăr, cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic. Pentru moment sunt discuții, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită pentru un premier tehnocrat, nu are autoritate. Avem o întâlnire la ora 9.00 cu reprezentanții mediului de afaceri. Evident că ei nu vor mări de taxe și e foarte logic din perspectiva lor”, a declarat Nicușor Dan.