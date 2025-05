Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a povestit la TV ce s-a discutat în culise între social-democrați și președintele României, Nicușor Dan. Grindeanu a spus că PSD nu acceptă tăierea veniturilor românilor și nici reducerea investițiilor importante. Din contră, social-democrații vor ca investițiile mari, cum sunt cele pentru autostrăzi, școli și spitale, să continue.

Conform lui, PSD nu este de acord cu scăderea salariilor sau pensiilor, nu vrea să oprească investițiile esențiale, cum ar fi cele din administrațiile locale, ci cere investiții în rețele de apă, canalizare și iluminat public. PSD așteaptă ca în zilele următoare să se ajungă la un acord clar.

Să se continue investițiile mari, în autostrăzi, educație și sănătate. N-o să fim niciodată de acord cu scăderea veniturilor românilor, și am anunțat asta de la începutul acestei perioade de tatonări, fie că vorbim de pensii, fie că de salarii”, a dezvăluit el, miercuri seară, la „Punctul Culminant” de la România TV .

Grindeanu i-a asigurat pe români că nu urmează o criză economică gravă și că România nu se află în recesiune. Conform lui, unele partide politice încearcă să sperie populația și să dea vina pe „greaua moștenire”. Din partea dreptei politice s-a spus că România ar fi intrat în recesiune în primul trimestru, dar acest lucru nu este adevărat. Grindeanu a transmis că astfel de afirmații nu ajută pe nimeni, ci doar pe cei care vor să arate că au preluat o situație dificilă.

Grindeanu a explicat că s-a vorbit despre posibile schimbări în sistemul de taxe, dar că PSD va trimite o echipă de specialiști care cunosc bine situația financiară a țării. Scopul este ca lucrurile să meargă mai departe, fără panică.

Eu zic că e bine să discutăm în acest cadru organizat. Acum câteva zile se spunea dinspre zona de dreapta că în primul trimestru am avut recesiune. Nu am avut recesiune, nu vreau să intrăm într-o zonă care nu ne face bine, poate celor care vor să spună ce moștenire grea au”, a precizat social-democratul.

Președintele interimar al PSD a spus că, până acum, nu s-a discutat despre cine ar putea fi viitorul prim-ministru. PSD așteaptă propuneri din partea lui Nicușor Dan, după ce se vor încheia negocierile.

O declarație surprinzătoare a fost că Grindeanu nu va mai rămâne la conducerea Ministerului Transporturilor, indiferent de cum va arăta viitorul guvern. Poziția PSD este clară: a câștigat alegerile parlamentare cu șase luni în urmă, știe care este rolul său și nu se va feri de responsabilități. PSD așteaptă propunerile din partea Administrației Prezidențiale, iar după aceea, va decide ce direcție va urma, consultându-se nu doar cu conducerea, ci și cu membrii de bază – primari, consilieri județeni, deputați și lideri de organizații.

Grindeanu a mai spus că 90% din discuțiile de până acum au fost despre economie, iar în zilele următoare vor urma discuții politice.

„N-am discutat despre persoane. Nu am discutat absolut deloc, am spus care e poziția mea și v-am spus-o și mai devreme, am spus că alegerile parlamentare au fost acum jumătate de an, pe care PSD le-a câștigat. Ne înțelegem rolul și înțelegem și rolul noului președinte, dar PSD este cel mai mare partid din parlament și nu va fugi de responsabilități.

Așteptăm propunerile din partea Administrației Prezidențiale, după perioada de consultări, apoi vom hotărî în interiorul partidului pe ce parte o luăm, nu doar conducerea, ci să consultăm și activul de bază, primari, consilieri județeni, deputați, președinți de organizații și să facem un vot. Alegerile parlamentare pe care le-am câștigat au fost acum jumătate de an și am spus acest lucru. Replica domnului președinte a fost că înțelege și respectă, dar haideți să vedem cum va fi desfășurarea viitoare.

Dialogul s-a dus pe principii, 90% din timp s-au discutat chestiuni și propuneri economice, urmând ca în zilele următoare să ne vedem și pe partea politică. Nu rămân la ministerul Transporturilor, asta vă asigur. Mandatul pe care l-am primit de la colegii mei, din PSD, nu cred că pot să îl îndeplinesc cu rigurozitate în postul de ministru”, a încheiat Sorin Grindeanu.