Iulia Svîrîdenko, numită prim-ministru al Ucrainei cu o majoritate confortabilă în Parlament

Parlamentul Ucrainei a ales-o joi pe Iulia Svîrîdenko ca prim-ministru. Anunțul a fost făcut de mai mulți parlamentari pe rețelele sociale. Ea a primit 262 de voturi „pentru” din totalul de 450 de membri ai parlamentului. Au fost 22 de voturi „împotrivă” și 26 de abțineri.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus-o pentru această funcție, ca parte a celei mai mari schimbări din guvern de la începutul războiului cu Rusia, în februarie 2022. Zelenski a spus că vrea ca noul guvern să se ocupe de:

Înainte de vot, Zelenski a ținut un discurs în parlament, unde a vorbit și despre posibile acorduri viitoare cu Statele Unite, care, spune el, vor întări Ucraina.

Iulia Svîrîdenko, noul prim-ministru al Ucrainei, a spus că Guvernul de la Kiev va verifica toate cheltuielile statului pentru a face economii reale. Ea a mai spus că vrea să grăbească procesul de vânzare a firmelor de stat (privatizările). Pe X (Twitter), Svîrîdenko a scris că principalele ei obiective sunt să asigure armatei tot ce are nevoie și să mărească producția de arme în Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pentru noua funcție. Ea i-a transmis că Uniunea Europeană sprijină Ucraina atât în război, cât și în reconstruirea țării.

Dear @Svyrydenko_Y, congratulations on your appointment as Ukraine’s Prime Minister.

We stand fully behind you as you fight for Ukraine’s survival and work for your country’s recovery and EU future.

Дякую, @Denys_Shmyhal. Best wishes for your key new role as Defence Minister.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2025