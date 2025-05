Washington D.C. și Kievul au semnat un acord prin care SUA vor avea acces preferenţial la noi tranzacţii cu minerale ucrainene şi vor finanţa investiţiile pentru reconstrucţia infrastructurii din Ucraina.

Ucraina dispune de 22 dintre cele 34 de minerale identificate de Uniunea Europeană (UE) ca fiind critice. Potrivit Institutului de Geologie al Ucrainei, ţara est-europeană deţine metale rare precum lantan şi ceriu (utilizate pentru televizoare şi iluminat), neodim (utilizat în turbine eoliene şi baterii electrice), erbiu și ytriu (utilizate pentru energia nucleară și lasere) și scandiu.

Conform Forumului Economic Mondial (FMI), Ucraina este un potenţial furnizor-cheie de litiu, beriliu, mangan, galiu, zirconiu, grafit, apatit, fluorit şi nichel. De altfel, Ucraina are una dintre cele mai mari rezerve confirmate de litiu din Europa, estimată la 500.000 de tone, vital pentru baterii, ceramică şi sticlă. Ţara est-europeană are și rezerve de titan, grafit și cărbune.

În prezent, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean.

Cea mai mare parte a depozitelor de cărbune ale Ucrainei sunt concentrate în est şi au fost pierdute. 40% din resursele metalice ale Ucrainei se află, acum, sub ocupaţie rusă, potrivit estimărilor Institutului Naţional de Studii Strategice, care citează date până în prima jumătate a anului 2024. Acestea nu au furnizat o defalcare detaliată.

În ianuarie 2025, Ucraina a închis singura sa mină de cărbune cocsificabil din afara oraşului Pokrovsk, pe care forţele rusești încearcă să o captureze.De altfel, Rusia a ocupat cel puţin două rezerve ucrainene de litiu – unul în Doneţk şi altul în Zaporojie.

Guvernul de la Kiev controlează depozitele de litiu din regiunea centrală Kirovohrad.

Acordul stabileşte un fond comun de investiţii pentru reconstrucţia infrastructurii din Ucraina, în timp ce Administrația Trump încearcă să obţină un acord de pace. Totuși, acordul nu oferă garanţii concrete de securitate pentru Ucraina.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, şi prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, au semnat acordul.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump ’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.

This dialogue reflects the strategic interests of both nations and our shared commitment to building a…

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 7, 2025