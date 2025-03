Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă la Londra, că nu va fi ușor să fie înlocuit în fruntea Ucrainei, având în vedere contextul actual și circumstanțele geopolitice dificile.

WATCH 🔴

Zelensky: “As it regards to my resignation…To change me, it will not be easy because it is not enough to simply hold elections.”

„You’ll have to negotiate with me. I’m exchangeable for NATO membership.” @Breaking911 pic.twitter.com/2ORHor7KoJ

— Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2025