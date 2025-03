Volodimir Zelenski a reafirmat angajamentul Ucrainei pentru pace, subliniind că țara sa este pregătită să participe la negocieri pentru a aduce pacea durabilă mai aproape și este dispusă să lucreze cu președintele Trump pentru a obține o pace durabilă.

El a menționat că echipa sa este gata să acționeze rapid pentru a pune capăt războiului, iar primele măsuri ar putea include eliberarea prizonierilor și un armistițiu pe cer, care să interzică utilizarea rachetelor, dronelor și bombelor asupra infrastructurilor civile.

De asemenea, a subliniat importanța unui armistițiu pe mare, în cazul în care Rusia va adopta aceeași abordare. După aceste măsuri inițiale, Ucraina dorește să progreseze rapid către etapele următoare și să colaboreze cu SUA pentru a încheia un acord final puternic.

Volodimir Zelenski a recunoscut că întâlnirea sa cu președintele Donald Trump „nu a decurs așa cum ar fi trebuit”, însă l-a apreciat pe Trump pentru furnizarea de rachete anti-tanc Javelin armatei sale.

Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina este pregătită să semneze acordul privind mineralele și securitatea în orice moment și într-un format convenabil. El a subliniat că acest acord reprezintă un pas important către o securitate mai mare și garanții solide de securitate, exprimându-și speranța că va funcționa eficient.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025