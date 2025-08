Hotărârea care îl vizează pe Stegarul Dac a fost pronunțată în dosarul nr. 16942/4/2025/a1.3 și are la bază constatarea legalității și temeiniciei arestului preventiv dispus anterior prin încheierea din data de 19 mai 2025, rămasă definitivă la 23 mai 2025 după respingerea contestației formulate.

Instanța a menținut măsura arestului preventiv până la o nouă verificare conform procedurilor legale. În același timp, cererea inculpatului, formulată personal și prin apărătorul ales, de a fi revocată măsura preventivă și de a fi înlocuită cu arest la domiciliu sau, în subsidiar, cu control judiciar, a fost respinsă ca neîntemeiată.

„Judecătoria sector 4 în dosarul nr 16942/4/2025/a1.3.

Tip soluție: Încheiere

În baza art. 348 alin. (2) C. pr. pen., rap. la art. 207 alin. (6) C. pr. pen., cu referire la art. 223 C. pr. pen. şi la art. 202 alin. (1)-(3) şi alin. (4) lit. e) C. pr. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv, luată prin Încheierea din data de 19.05.2025, pronunțată de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București în dosar nr. 13898/4/2025 (definitivă la data de 23.05.2025 prin respingerea contestației), faţă de inculpatul Dinu-Avrămuță Cezar – Cătălin. Menţine până la o nouă verificare, conform legii, măsura arestului preventiv luată faţă de inculpat. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de către inculpat, personal și prin apărător ales, privind revocarea măsurii preventive, respectiv înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu ori a controlului judiciar. În baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 04.08.2025”, arată soluția pe scurt.