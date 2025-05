Washington D.C. și Kievul au semnat un acord prin care SUA vor avea acces preferenţial la noi tranzacţii cu minerale ucrainene şi vor finanţa investiţiile pentru reconstrucţia infrastructurii din Ucraina.

În opinia prof.univ. Cristian Socol, semnarea acordului este un motiv de bucurie pentru oameni din întreaga lume întrucât ar putea duce la încheierea războiului. Nu doar Ucraina este afectată de război, ci toate țările aflate la granița sa.

În cazul României, de exemplu, înainte de izbucnirea conflictului militar, randamentele la imprumuturile pe zece ani erau cuprinse între 5%-6%. După aceea, randamentele la împrumuturile pe zece ani au crescut până la 9%.

Acordul stabileşte un fond comun de investiţii pentru reconstrucţia infrastructurii din Ucraina, în timp ce Administrația Trump încearcă să obţină un acord de pace. Totuși, acordul nu oferă garanţii concrete de securitate pentru țara vecină.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, şi prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, au semnat acordul.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump ’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.

This dialogue reflects the strategic interests of both nations and our shared commitment to building a…

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 7, 2025