„Discuție importantă cu premierul din Ucraina, Denys Shmyhal. Președintele ucrainean Zelenski va ține un discurs în Parlamentul României. Voi aranja ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Ucraina are întregul meu sprijin”, a scris Florin Cîțu pe Twitter.

Important talk w/ the Prime minister of 🇺🇦, @Denys_Shmyhal: President @ZelenskyyUa will give a speech to the 🇷🇴 Parliament.

As President of the 🇷🇴 Senate, I will arrange for this to happen next week.

🇺🇦 has my full support.

Thank you, Denys! 🙌🏻#StandwithUkraine

— florin citu (@florincitu) March 30, 2022