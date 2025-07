Întrebat cum vede incidentul petrecut la Beach Please, Adrian Severin a afirmat că acest „fapt divers” reflectă, în opinia sa, o problemă mult mai profundă legată de starea generală a societății românești.

Fostul ministru de Externe a mai afirmat, totodată, că reacția publicului la un astfel de moment spune mai multe despre degradarea valorilor colective decât fapta în sine. Potrivit lui, cei care au aplaudat exprimă o confuzie morală și culturală, iar alegerile lor ar reflecta o rătăcire legată de lipsa unor repere clare și de experiențe personale.

„Pare un fapt divers, și unii s-ar putea întreba de ce pierdem timp cu el. Eu însă am o vorbă, de fapt, nu e a mea, dar mie îmi place și o repet: ‘Într-un bob de rouă se poate vedea întregul univers’. Acest fapt divers este exact picătura de rouă în care se poate vedea tot universul decăderii acestei națiuni române. Pentru că dincolo de faptul că cineva apare pe scenă și spune porcării, reacția publicului este (…) Acela este persoana colectivă de la care aștepți reacție, pentru că aceasta este națiunea română (…)

Întrebat dacă avem de-a face cu o generație pierdută, Adrian Severin a declarat că nu îi consideră pe unii oameni complet răuvoitori, ci mai degrabă confuzi, având idei bune amestecate cu idei rele. El a susținut că în România, lupta împotriva corupției este, în prezent, folosită ca instrument pentru eliminarea concurenței, nu doar a adversarilor politici. În opinia sa, acest fenomen a dus la distrugerea elitelor din toate domeniile — politic, economic, cultural și sportiv.

Fostul ministru de Externe a mai afirmat că tinerii au ajuns să perceapă statul român ca fiind profund corupt, ceea ce explică reacții publice ostile, chiar dacă aceste percepții nu sunt întotdeauna susținute de o înțelegere solidă a realității.

„Eu nu spun că ei sunt niște purtători ai răului absolut sau că sunt exclusiv purtători ai răului. În mintea lor se amestecă idei rele cu idei bune (…) Corupția trebuie combătută, dar din păcate, noi am transformat lupta împotriva corupției din scop în mijloc. Deci, nu vrem să eradicăm corupția, vrem să ne înlăturăm adversarii. Și mai mult decât adversarii, pentru că totuși, adversarul este unul care te agresează, vrem să ne înlăturăm concurenții.

Într-o societate în care noi am gândit că, prin concurență liberă se progresează și am criticat comunismul că omoară libertatea concurenței, a competiției, iată că am ajuns să eliminăm concurența prin așa-zisa luptă împotriva corupției. Omorâm acum și prin corectitudinea politică (…)

Am decapitat societatea aceasta de tot ce înseamnă elită, nu numai politică, dar și elită economică, elită culturală, și sportivă, și artistică (…) Și în acest sistem, au ajuns tinerii să creadă că statul român este eminamente corupt. Și el vine pe scenă, pe malul mării, și înjură statul român, sau ne invită să înjurăm statul român, pentru că el știe că este eminamente corupt, dar nu știe tabla înmulțirii”, a afirmat acesta.