Jurnalistul Robert Turcescu a vorbit la începutul podcastului despre avionul cu care Ursula von der Leyen a aterizat în Bulgaria și acuzațiile de presupus bruiaj rusesc. După ce spaima provocată de GPS-ul lui Von der Leyen a cuprins Europa, arată articolul, acuzațiile respective au început să se destrame.
Cei trei jurnaliști dezbat acuzațiile de presupus bruiaj rusesc
Robert Turcescu a subliniat o problemă alarmantă după apariția acuzațiilor de bruiaj rusesc. Mai precis, spune el, nimeni nu mai are răbdare să aștepte, să investigheze sau să întrebe.
„Băi, fraților, se arată negru pe alb că în zona asta cu război sunt tot felul de interferențe. Nu se știe dacă de la ruși, de la ucraineni, de la NATO, de la noi. Au stabilit că trebuie mai mulți sateliți de joasă altitudine ca să nu se mai ajungă la astfel de interferențe. Nicidecum vreo chestiune că rușii au vrut să doboare avionul Ursulei.
Cum interpretăm noi cât de ușor pot fi păcăliți oamenii? Doar să arunce un ochi și să zică: Putin a vrut să prăbușească avionul Ursulei. Nu mai are nimeni răbdare să aștepte, să investigheze, să întrebe”, a spus jurnalistul la începutul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.
Drept răspuns, Bogdan Comaroni a spus că este vorba despre „o propagandă ieftină”.
„E o propagandă atât de ieftină… E cu 50 de ani în urmă. E din aia de ultimă speță, dar la noi prinde. (…) Nu mai punem să filtrăm nimic. Noi am publicat de ieri treaba asta. Ne-am dus pe Radar Detector, am găsit avionul care era. Până la urmă, nu a avut decât o întrerupere de GPS. A avut într-adevăr sistemele pornite. Pe acel Radar Detector nu apare nici măcar o întrerupere a zborului.
Și mai mult, o altă minciună, e că cică s-a învârtit avionul aproape o oră în aer ca să aterizeze la Plovdiv pentru că erau mari probleme și cu hărțile de hârtie de hârtie și cu tot. Deci avionul trebuia să zboare, dacă țin eu bine minte, o oră și 48 de minute și a aterizat după o oră și 57 de minute. Deci asta a fost toată întârzierea avionului, de 9 minute”, a explicat Bogdan Comaroni.
Avionul a recalculat o rută vizavi de condițiile de zbor și până la urmă a avut o întârziere de 9 minute
În continuare, Bogdan Comaroni a explicat faptul că avionul a recalculat o rută vizavi de condițiile de zbor și a avut o întârziere de doar 9 minute.
„Și ce se spunea la un moment dat că într-adevăr a dispărut din acel pilot automat, ca să fie mai clar, care se ghidează fix după GPS, care are mai multe elemente computerizate, inclusiv zonele oragioase, alte chestiuni de presiune atmosferice și cu toate astea la un loc, există o explicație complexă la această treabă. (…)
Știi la Waze când te duci pe undeva și îți spune că e mai aglomerat și că-ți recalculează harta? E un drum care e mai lung cu trei minute, dar măcar nu stai pe loc, știi? Practic, tot sistemul ăsta care a fost acolo și cu GPS-ul a recalibrat toate rutele bazate pe presiuni atmosferice, altitudini și zone oragioase.
Zonele oragioase sunt alea în care, dacă ar trece avionul, ar avea minim turbulențe sau maximum căderi atmosferice, adică zone de furtună, zone înnorate sau așa. Și în permanență sistemul aviatic ia în calcul aceste aceste chestiuni, dă un rezultat. Există un alt computer.
Deci ele sunt trei computere care au merg împreună după sistemul acesta Fly by Wire, în care vine computerul normal. Dacă computerul identifică o problemă, dă unui al doilea computer care ia o decizie. Dacă diferă deciziile, atunci intră al treilea care se numește computerul judecător care ăla ce decide a execut avionul.
Deci cu alte cuvinte a fost o propagandă imensă. Practic, avionul a recalculat o rută vizavi de condițiile de zbor și până la urmă a avut o întârziere de 9 minute. I s-a indicat pentru acel caz aterizarea la Plovdiv, fiind mă apropiat de zonă. Și practic asta a fost totul”, a conchis Bogdan Comaroni.