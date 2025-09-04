Jurnalistul Robert Turcescu a vorbit la începutul podcastului despre avionul cu care Ursula von der Leyen a aterizat în Bulgaria și acuzațiile de presupus bruiaj rusesc. După ce spaima provocată de GPS-ul lui Von der Leyen a cuprins Europa, arată articolul, acuzațiile respective au început să se destrame.

Robert Turcescu a subliniat o problemă alarmantă după apariția acuzațiilor de bruiaj rusesc. Mai precis, spune el, nimeni nu mai are răbdare să aștepte, să investigheze sau să întrebe.

„Băi, fraților, se arată negru pe alb că în zona asta cu război sunt tot felul de interferențe. Nu se știe dacă de la ruși, de la ucraineni, de la NATO, de la noi. Au stabilit că trebuie mai mulți sateliți de joasă altitudine ca să nu se mai ajungă la astfel de interferențe. Nicidecum vreo chestiune că rușii au vrut să doboare avionul Ursulei. Cum interpretăm noi cât de ușor pot fi păcăliți oamenii? Doar să arunce un ochi și să zică: Putin a vrut să prăbușească avionul Ursulei. Nu mai are nimeni răbdare să aștepte, să investigheze, să întrebe”, a spus jurnalistul la începutul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Drept răspuns, Bogdan Comaroni a spus că este vorba despre „o propagandă ieftină”.

„E o propagandă atât de ieftină… E cu 50 de ani în urmă. E din aia de ultimă speță, dar la noi prinde. (…) Nu mai punem să filtrăm nimic. Noi am publicat de ieri treaba asta. Ne-am dus pe Radar Detector, am găsit avionul care era. Până la urmă, nu a avut decât o întrerupere de GPS. A avut într-adevăr sistemele pornite. Pe acel Radar Detector nu apare nici măcar o întrerupere a zborului. Și mai mult, o altă minciună, e că cică s-a învârtit avionul aproape o oră în aer ca să aterizeze la Plovdiv pentru că erau mari probleme și cu hărțile de hârtie de hârtie și cu tot. Deci avionul trebuia să zboare, dacă țin eu bine minte, o oră și 48 de minute și a aterizat după o oră și 57 de minute. Deci asta a fost toată întârzierea avionului, de 9 minute”, a explicat Bogdan Comaroni.

În continuare, Bogdan Comaroni a explicat faptul că avionul a recalculat o rută vizavi de condițiile de zbor și a avut o întârziere de doar 9 minute.