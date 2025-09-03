Vizita ridică numeroase semne de întrebare, iar în cadrul podcastului „Hai România”, moderat de Robert Turcescu, fostul ministru de externe Adrian Severin a analizat semnificațiile acestei mișcări diplomatice.

Robert Turcescu a atras atenția că traseul ales de Ursula von der Leyen nu seamănă cu o simplă vizită diplomatică. El a subliniat că toate țările vizitate sunt implicate într-o formă sau alta în sprijinirea Ucrainei împotriva agresiunii ruse.

Potrivit acestuia, oprirea de la Constanța arată interesul strategic al Bruxelles-ului pentru portul de la Marea Neagră.

„Se duce la Constanța. Repet, portul Constanța, acolo e marele interes, în vreme ce în alte țări a vizitat zone de la granița cu Ucraina, în apropierea Mării Negre. În momentul de față apare ca genul ăla de general care inspectează obiectivele.”

Fostul ministru de externe Adrian Severin a spus că rolul Ursulei von der Leyen nu este unul de lider militar, ci de emisar al unor puteri superioare.

„Dumneavoastră ați vorbit de un general comandant de armată, dar ea seamănă mai mult cu un inspector care a fost trimis de un general. Un general care într-adevăr plănuiește războiul”, a afirmat Severin.

Severin a considerat că argumentul sprijinului pentru Ucraina devine „foarte subțiric” și că adevărata miză este una geopolitică mult mai amplă.

„Eu cred aici deja se urmărește un războiul cu Rusia. Se urmărește război cu America. Pentru că ceea ce face astăzi domnul Trump și administrația Trump nu este doar o politică de reorientare. Nu este vorba doar despre stabilirea păcii în Ucraina. Și este demolarea ultimelor rămășițe ale imperiilor coloniale britanice și franceze”, a spus fostul ministru.

Acesta a explicat că instinctul politic al lui Donald Trump și apropierea sa de Vladimir Putin ar putea încheia definitiv o epocă marcată de înțelegeri între marile puteri. Iar Europa are și ea rolul ei.

Despre vizita Ursulei von der Leyen, Adrian Severin menționează că ea are rolul de a asigura coeziunea statelor de pe flancul estic în perspectiva unei posibile confruntări majore.