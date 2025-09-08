Din ce în ce mai multe informații vin de dincolo de Ocean despre anchete care au în mijloc rețeaua creată de familia fostului președinte SUA, Joe Biden, în România și-n Ucraina, rețea prin care s-au făcut jocuri de putere și mulți bani.

Din aceste anchete, românii de pretutindeni ar putea afla adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Adrian Severin și Robert Turcescu au vorbit despre aceste subiect astăzi, 8 septembrie 2025, în cadrul podcastului „HAI Live” de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Robert Turcescu: – Cel mai recent, aseară, într-o apariție publică, a vorbit despre faptul că ea colaborează, în acest moment, cu un grup de apropiați ai Administrației Trump, dorind informații despre ce s-a întâmplat în noiembrie 2024, în România.

Cineva mi-a spus că, dacă ar fi să aflăm adevărul despre alegerile (anulate) din România, acest lucru se va întâmpla doar în momentul în care americanii (spunem general, dar era clar vorba despre Administrația Trump) vor decide să facă publice informații pe care le adună în aceste anchete despre Clanul Biden. Clanul Biden însemnând și ambasadorii pe care i-a montat Biden prin România.

Adrian Severin: – Sunt convins că doamna Udrea, care a fost într-o poziție ce i-a permis să afle tot felul de lucruri și să vadă foarte multe lucruri, este căutată de instituții americane în dorința de a strânge „muniție” pentru lupta cu statul american subteran. Sunt mulți români care speră că din asta se va ajunge la o chiuretare a corupției economice și politice din România.

Robert Turcescu: – Nu e îndreptățită o astfel de speranță?

Adrian Severin: – Nu, pentru că niciodată nu vor veni americanii să facă curățenie în curtea noastră.

Robert Turcescu: – S-ar putea să vedem și-n România un fel de revoltă populară care să ducă la debarcarea actualei Puteri.

Adrian Severin: – Aici avem o reacție în lanț. În momentul în care la centrul lumii euroatlantice se produce o explozie, scânteile care sar de acolo pot să aprindă pulberea din alte părți, din Franța, din Germania, din Marea Britanie. Dacă pulberea e udă, nu se aprinde. Nu e vorba să vină America să ne dea pulberea și să-i dea foc.