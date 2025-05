Michael Sumler, membru al formației Kool & the Gang, a murit într-un accident de mașină

Michael Sumler, cunoscut în industria muzicală sub numele de „Chicago Mike”, și-a pierdut viața duminică seară, pe 25 mai, în urma unui accident rutier produs în Mableton, Georgia. Avea 71 de ani. Sumler se afla la volan când mașina sa a intrat în coliziune cu un alt vehicul puțin înainte de miezul nopții de sâmbătă, pe Veterans Memorial Highway, în apropiere de Buckner Road.

Sumler cântase anterior la Mable House Barnes Amphitheatre din Mableton, înainte de producerea accidentului.

Potrivit informațiilor transmise de postul Fox 5 Atlanta, Sumler conducea propriul autoturism când a intrat în coliziune cu un alt vehicul. În urma impactului, artistul a decedat pe loc.

O viață dedicată muzicii și spectacolului

Sumler a început colaborarea cu formația Kool & the Gang în 1985, aducând un plus de energie și entuziasm spectacolelor live. Formația, fondată în New Jersey în 1964, este cunoscută pentru hituri precum „Celebration”, „Get Down on It”, „Ladies’ Night” și „Jungle Boogie”. În 2024, Kool & the Gang a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, o recunoaștere a influenței sale durabile în muzica R&B și funk.

Omagii din partea colegilor și autorităților locale

Formația Kool & the Gang a transmis un comunicat emoționant, exprimându-și regretul pentru pierderea colegului lor.

Confirmarea oficială a decesului a venit din partea formației Kool & the Gang, care și-a exprimat durerea într-un comunicat transmis publicației People: „Suntem profund îndurerați de pierderea colegului nostru de lungă durată, Mike Sumler. Între 2004 și 2015, Mike a fost valetul nostru de garderobă, asigurându-se că arătăm impecabil pe scenă. Energia și mișcările sale de dans au electrizat publicul, iar mai recent, a sprijinit evenimentele LeKool Champagne. Toți cei din familia Kool & the Gang au amintiri frumoase legate de Mike și îl vor regreta. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Adrian Meeks, reprezentant al Song Source Music Group, a vorbit despre impactul lui Sumler în industria muzicală chiar și la vârsta înaintată.

„Mike a fost mereu o punte între artiștii și producătorii aspiranți și legendele industriei. A vrut să vadă oameni noi reușind în domeniul muzical pe care îl cunoștea atât de bine”, a declarat pentru Fox 5, Adrian Meeks, reprezentant al Song Source Music Group.

Primarul orașului Mableton, Michael Owens, și-a exprimat și el regretul public față de trecerea în neființă a artistului.