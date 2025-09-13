Din cuprinsul articolului

UPDATE Dronă rusească interceptată în Delta Dunării

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat vineri după-amiază că avioanele Forțelor Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată pe teritoriul național.

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național.
Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.
Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a transmis ministrul Apărării.

În paralel, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a activat sistemul RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând locuitorii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Durata estimată a alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Reprezentanții ISU au subliniat că teritoriul României nu reprezintă ţinta directă a atacurilor Federaţiei Ruse, dar au cerut cetățenilor să rămână prudenți.

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au precizat pompierii.

Incidentul survine pe fondul intensificării atacurilor cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în imediata apropiere a graniței cu România.

UPDATE Două F-16 au decolat de la Feteşti pentru monitorizarea frontierei cu Ucraina

Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat sâmbătă, la ora 18.05, pentru supravegherea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale. Măsura a venit pe fondul atacurilor aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării şi după ce o dronă a fost semnalată în spaţiul aerian al României.

La ora 18.12, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Unsprezece minute mai târziu, aeronavele româneşti au detectat o dronă pe radar, pe care au urmărit-o până la circa 20 de kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche.

Potrivit MApN, drona nu a evoluat deasupra zonelor populate şi nu a generat un risc direct pentru securitatea populaţiei. Forţele Aeriene continuă să monitorizeze situaţia prin reţeaua de radare şi aeronavele aflate deja în misiune.

Contextul operaţiunii este marcat de intensificarea atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în imediata apropiere a frontierei României.

RO-Alert la Tulcea avertisment privind căderi din spațiul aerian 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a emis, după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului. Populația a fost avertizată că există risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au transmis pompierii tulceni.

Autoritățile au subliniat că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federației Ruse, iar alertele de tip preventiv au rolul de a proteja populația din apropierea graniței.

Sistemul RO-Alert transmite în timp real mesaje către cetățeni, prin intermediul telefoanelor mobile, în cazul unor riscuri majore: fenomene meteo extreme, incendii, inundații sau incidente generate de conflictul din Ucraina.

Măsuri imediate recomandate de autorități

  • Adăpostire în locuri sigure – Cetățenii sunt sfătuiți să se retragă cât mai repede în interiorul unor clădiri rezistente și să evite pe cât posibil spațiile deschise. Ferestrele și ușile trebuie închise, iar adăpostirea să se facă în camere aflate de preferință la parter sau în subsol, acolo unde riscurile sunt mai reduse.
  • Respectarea mesajelor oficiale – Fiecare notificare transmisă prin sistemul RO-Alert conține instrucțiuni clare. Este esențial ca oamenii să le citească cu atenție și să acționeze conform indicațiilor, fără a le ignora sau minimaliza importanța. Aceste alerte sunt concepute să ofere protecție imediată și pot face diferența în momente critice.
  • Evitarea panicii – În astfel de situații, calmul este esențial. Populația este îndemnată să își păstreze stăpânirea de sine, să nu ia decizii pripite și să nu răspândească informații neverificate pe rețelele sociale sau prin alte canale de comunicare. Panica poate genera confuzie și riscuri suplimentare, atât pentru cei direct afectați, cât și pentru cei din jur.
  • Apel la 112 în caz de urgență – Dacă o persoană se află într-o situație de pericol direct sau are nevoie de sprijin imediat, trebuie să sune la numărul unic de urgență 112. Autoritățile reamintesc că acest serviciu este destinat exclusiv situațiilor grave, pentru a asigura intervenția rapidă a echipajelor de salvare.