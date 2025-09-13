Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a emis, după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului. Populația a fost avertizată că există risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure.
„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.
Durata estimată a alarmei este de aproximativ 90 de minute, au precizat reprezentanții ISU.
„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au transmis pompierii tulceni.
Autoritățile au subliniat că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federației Ruse, iar alertele de tip preventiv au rolul de a proteja populația din apropierea graniței.
Sistemul RO-Alert transmite în timp real mesaje către cetățeni, prin intermediul telefoanelor mobile, în cazul unor riscuri majore: fenomene meteo extreme, incendii, inundații sau incidente generate de conflictul din Ucraina.
Măsuri imediate recomandate de autorități
- Adăpostire în locuri sigure – Cetățenii sunt sfătuiți să se retragă cât mai repede în interiorul unor clădiri rezistente și să evite pe cât posibil spațiile deschise. Ferestrele și ușile trebuie închise, iar adăpostirea să se facă în camere aflate de preferință la parter sau în subsol, acolo unde riscurile sunt mai reduse.
- Respectarea mesajelor oficiale – Fiecare notificare transmisă prin sistemul RO-Alert conține instrucțiuni clare. Este esențial ca oamenii să le citească cu atenție și să acționeze conform indicațiilor, fără a le ignora sau minimaliza importanța. Aceste alerte sunt concepute să ofere protecție imediată și pot face diferența în momente critice.
- Evitarea panicii – În astfel de situații, calmul este esențial. Populația este îndemnată să își păstreze stăpânirea de sine, să nu ia decizii pripite și să nu răspândească informații neverificate pe rețelele sociale sau prin alte canale de comunicare. Panica poate genera confuzie și riscuri suplimentare, atât pentru cei direct afectați, cât și pentru cei din jur.
- Apel la 112 în caz de urgență – Dacă o persoană se află într-o situație de pericol direct sau are nevoie de sprijin imediat, trebuie să sune la numărul unic de urgență 112. Autoritățile reamintesc că acest serviciu este destinat exclusiv situațiilor grave, pentru a asigura intervenția rapidă a echipajelor de salvare.