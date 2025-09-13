Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat vineri după-amiază că avioanele Forțelor Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată pe teritoriul național.

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.

Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a transmis ministrul Apărării.

În paralel, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a activat sistemul RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând locuitorii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Durata estimată a alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Reprezentanții ISU au subliniat că teritoriul României nu reprezintă ţinta directă a atacurilor Federaţiei Ruse, dar au cerut cetățenilor să rămână prudenți.

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au precizat pompierii.

Incidentul survine pe fondul intensificării atacurilor cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în imediata apropiere a graniței cu România.

Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat sâmbătă, la ora 18.05, pentru supravegherea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale. Măsura a venit pe fondul atacurilor aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării şi după ce o dronă a fost semnalată în spaţiul aerian al României.

La ora 18.12, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Unsprezece minute mai târziu, aeronavele româneşti au detectat o dronă pe radar, pe care au urmărit-o până la circa 20 de kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche.

Potrivit MApN, drona nu a evoluat deasupra zonelor populate şi nu a generat un risc direct pentru securitatea populaţiei. Forţele Aeriene continuă să monitorizeze situaţia prin reţeaua de radare şi aeronavele aflate deja în misiune.

Contextul operaţiunii este marcat de intensificarea atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în imediata apropiere a frontierei României.