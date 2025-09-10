Salariul minim net în perioada 2005-2025
Salariul minim net din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 20 de ani, potrivit datelor prezentate recent de către Daniel Tudor pe Facebook.
Salariul minim net a evoluat astfel:
- 2005: 257 lei
- 2006: 271 lei
- 2007: 314 lei
- 2008: 418 lei
- 2009: 461 lei
- 2010: 461 lei
- 2011: 510 lei
- 2012: 530 lei
- 2013: 601 lei
- 2014: 670 lei
- 2015: 777 lei
- 2016: 925 lei
- 2017: 1065 lei
- 2018: 1162 lei
- 2019: 1263 lei
- 2020: 1346 lei
- 2021: 1386 lei
- 2022: 1524 lei
- 2023: 2079 lei
- 2024: 2363 lei
- 2025: 2574 lei
Daniel Tudor a precizat că, pentru o comparație corectă, trebuie să fie luate în calcul prețurile din 2005. Astfel, el amintește că n litru de benzină costa 3,5 lei, iar în prezent prețul este de 7,5 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 114%, în timp ce salariul minim s-a majorat cu 900%.
Cât este salariul minim în Ungaria?
Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut în Ungaria este de 290.800 HUF pe lună pentru angajații cu studii medii sau fără calificare specifică. Adică 3.750 lei.
Pentru posturile care necesită cel puțin diplomă de liceu sau formare profesională, salariul minim garantat este de 348.800 HUF pe lună. Adică un angajat în această categorie primește 4.499,52 lei.
Aceste majorări fac parte dintr-un acord pe trei ani semnat în noiembrie 2024, care prevede creșteri de 9% în 2025, 13% în 2026 și 14% în 2027 Eurofound. Astfel, salariul minim brut va ajunge la 290.800 HUF în 2025, iar salariul minim garantat la 348.800 HUF.
În termeni neti, angajații care câștigă salariul minim brut vor primi aproximativ 193.382 HUF pe lună, după deducerea impozitelor și contribuțiilor sociale.
Cât este salariul minim în Bulgaria?
Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut lunar în Bulgaria este de 1.077 leva bulgărești (BGN), ceea ce reprezintă o creștere de 15,4% față de valoarea anterioară de 933 BGN.
Această majorare face parte dintr-o politică guvernamentală de susținere a veniturilor și de reducere a decalajului față de media europeană.
În termeni de euro, valoarea salariului minim brut din Bulgaria este de aproximativ €551 pe lună, conform datelor Eurostat pentru iulie 2025.
Valoarea salariilor minime în Uniunea Europeană
- Luxemburg: 2.704 €
- Irlanda: 2.282 €
- Olanda: 2.193 €
- Germania: 2.161 €
- Belgia: 2.070 €
- Franța: 1.802 €
- Spania: 1.381 €
- Slovenia: 1.278 €
- Polonia: 1.091 €
- Portugalia: 1.015 €
- Cipru: 1.000 €
- Grecia: 968 €
- Croația: 970 €
- Malta: 961 €
- Estonia: 886 €
- Cehia: 826 €
Este important de menționat că există țări care nu practică salariul minim, precum: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda, Suedia.