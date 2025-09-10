Salariul minim net din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 20 de ani, potrivit datelor prezentate recent de către Daniel Tudor pe Facebook.

Salariul minim net a evoluat astfel:

2005: 257 lei

2006: 271 lei

2007: 314 lei

2008: 418 lei

2009: 461 lei

2010: 461 lei

2011: 510 lei

2012: 530 lei

2013: 601 lei

2014: 670 lei

2015: 777 lei

2016: 925 lei

2017: 1065 lei

2018: 1162 lei

2019: 1263 lei

2020: 1346 lei

2021: 1386 lei

2022: 1524 lei

2023: 2079 lei

2024: 2363 lei

2025: 2574 lei

Daniel Tudor a precizat că, pentru o comparație corectă, trebuie să fie luate în calcul prețurile din 2005. Astfel, el amintește că n litru de benzină costa 3,5 lei, iar în prezent prețul este de 7,5 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 114%, în timp ce salariul minim s-a majorat cu 900%.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut în Ungaria este de 290.800 HUF pe lună pentru angajații cu studii medii sau fără calificare specifică. Adică 3.750 lei.

Pentru posturile care necesită cel puțin diplomă de liceu sau formare profesională, salariul minim garantat este de 348.800 HUF pe lună. Adică un angajat în această categorie primește 4.499,52 lei.

Aceste majorări fac parte dintr-un acord pe trei ani semnat în noiembrie 2024, care prevede creșteri de 9% în 2025, 13% în 2026 și 14% în 2027 Eurofound. Astfel, salariul minim brut va ajunge la 290.800 HUF în 2025, iar salariul minim garantat la 348.800 HUF.

În termeni neti, angajații care câștigă salariul minim brut vor primi aproximativ 193.382 HUF pe lună, după deducerea impozitelor și contribuțiilor sociale.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut lunar în Bulgaria este de 1.077 leva bulgărești (BGN), ceea ce reprezintă o creștere de 15,4% față de valoarea anterioară de 933 BGN.

Această majorare face parte dintr-o politică guvernamentală de susținere a veniturilor și de reducere a decalajului față de media europeană.

În termeni de euro, valoarea salariului minim brut din Bulgaria este de aproximativ €551 pe lună, conform datelor Eurostat pentru iulie 2025.

Luxemburg: 2.704 €

Irlanda: 2.282 €

Olanda: 2.193 €

Germania: 2.161 €

Belgia: 2.070 €

Franța: 1.802 €

Spania: 1.381 €

Slovenia: 1.278 €

Polonia: 1.091 €

Portugalia: 1.015 €

Cipru: 1.000 €

Grecia: 968 €

Croația: 970 €

Malta: 961 €

Estonia: 886 €

Cehia: 826 €

Este important de menționat că există țări care nu practică salariul minim, precum: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda, Suedia.