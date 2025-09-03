Analiza sa arată că aproximativ 30% dintre angajați câștigă salariul minim sau un venit apropiat de acesta, iar 60% dintre angajați au salarii nete mai mici de 4.100 de lei. În același timp, doar 8% dintre angajați depășesc salarii nete de 9.300 de lei, iar clasa de mijloc, cu venituri între 5.000 și 10.000 de lei (echivalentul a 1.000–2.000 EUR), reprezintă mai puțin de 20% din totalul angajaților.

Pe baza acestor date, Lolea identifică două probleme majore care trebuie luate în considerare în politicile fiscal-bugetare și strategiile pe termen lung. Prima problemă este legată de capacitatea limitată a salariilor actuale de a genera venituri suplimentare pentru bugetul de stat fără a afecta nivelul de trai sau motivația angajaților.

Numărul mare de angajați cu venituri apropiate de salariul minim necesită o analiză aprofundată a cauzelor structurale ale acestei distribuții.

„Distributia angajatilor din Romania in functie de salarii evidentiaza cateva aspecte ingrijoratoare:

– Angajatii platiti cu salariul minim sau cu un salariu apropiat de salariul minim reprezinta aproximativ 30% din totalul angajatilor;

– 60% dintre angajati sunt platiti cu salarii nete mai mici decat suma de 4100 lei;

– Doar 8% dintre angajati au salarii nete de peste 9300 lei;

– Clasa de mijloc, cu venituri cuprinse intre 5000 si 10.000 lei (1000 EUR si 2000 EUR) este foarte slab reprezentata, sub 20% din totalul angajatilor”, a scris Iulian Lolea pe LinkedIn.

O parte semnificativă dintre angajații din prezent (peste 30%) vor ajunge să primească pensii apropiate de pensia minimă, iar 75% dintre ei vor beneficia de pensii sub nivelul mediu. Această situație ridică îngrijorări sociale serioase și va influența în mod direct nivelul de trai al viitorilor pensionari.

Astfel, structura actuală a salariilor nu doar că limitează capacitatea de creștere a veniturilor bugetare, dar are și implicații majore pentru sustenabilitatea sistemului de pensii și pentru protecția socială a populației. Decidenții trebuie să ia în considerare aceste aspecte în elaborarea politicilor fiscale și sociale pentru a preveni consecințele negative pe termen lung.