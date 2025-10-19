Proiect de lege pentru reducerea la 30 de zile a termenului de plată între profesioniști
Un proiect de lege depus în Parlament propune reducerea la 30 de zile a termenului de plată între profesioniști, iar instituțiile publice să achite sumele datorate firmelor în cel mult 10 zile de la momentul în care primesc fondurile în buget, fie de la stat, fie din surse nerambursabile.
Proiectul de lege permite firmelor să continue aplicarea sistemului de TVA la încasare chiar dacă depășesc plafonul stabilit, în cazul în care acest lucru se întâmplă exclusiv din cauza unui contract încheiat cu o instituție publică.
”Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorităti contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 182 din data 2 aprilie 2013, se modifică și completează după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatul 1 se modifică și va avea următorul continut:
„(1) În raporturile dintre profesioniști, termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice. Prin excepție, părțile pot stipula în contract un termen de plată mai mare, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, potrivit art. 12, sau pentru situațiile in care raporturile dintre profesioniști se derulează in baza unor contracte de finanțare nerambursabilă astfel cum sunt reglementate în legislația specifică.
2. La articolul 6, alineatul 1 se completează cu lit. d), cu următorul conținut:
d) în termen de 10 zile calendaristice de la data admiterii cererii de plată și virarea sumei la bugetul instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, beneficiare ale proiectelor de investiții de interes public local sau județean finanțate din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat sau din fonduri europene nerambursabile, de către autoritătile publice coordonatoare de program, autorități de management sau organisme intermediare, în baza contractelor de finanțare încheiate în acest sens, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești pronunțate în litigiile privind contractele de finanțare”
Regulile fiscale privind plata TVA sunt determinate exclusiv de cifra de afaceri a firmei
Inițiatorii proiectului arată că, în numeroase cazuri, autoritățile centrale au întârziat procesarea cererilor de plată peste termenul de 30 de zile de la emiterea facturii de către firmele contractate, ceea ce a făcut ca multe instituții locale și județene să nu poată respecta termenul legal de plată stabilit anterior.
Totodată, firmele au avut posibilitatea să solicite și să primească penalități și dobânzi pentru întârzieri la plată, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru bugetele autorităților locale implicate.
În prezent, regulile fiscale privind plata TVA sunt determinate exclusiv de cifra de afaceri a firmei, ceea ce împiedică aplicarea sistemului de TVA la încasare pentru contractele publice finanțate din bugetul de stat sau din fonduri europene nerambursabile, unde plățile depind de proceduri specifice acestor programe.
Inițiativa legislativă poartă semnăturile a peste 40 de deputați și senatori din cadrul PSD.
Ca să devină efective, aceste modificări legislative trebuie mai întâi aprobate de Parlament, apoi promulgate de Președinte și, în final, publicate în Monitorul Oficial.
”Articolul II
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, se modifică și completează, după cum urmează:
3. La articolul 282, alineatul 3 se completează cu o nouă liter ă c), cu următorul continut:
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit, a), exigibilitatea taxei intervine la data incasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri a prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care optează in acest sens, denumite în continuare persoane care aplică sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:
c) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activității economice in România conform art. 266 alin. (2) lit, a), a căror incasare a facturilor depinde de virarea sumelor la bugetul instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, beneficiare ale proiectelor de investiții de interes public local sau județean finanțate din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat sau din fonduri europene nerambursabile, de către autoritățile publice coordonatoare de program, autorități de management sau organisme intermediare, în baza contractelor de finanțare incheiate în acest sens, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești pronunțate în litigiile privind contractele de finanțare, cu condiția ca depășirea plafonului cifrei de afaceri în anul calendaristic precedent prevăzut la lit. a să fie exclusiv rezultatul contractelor de achiziții publice încheiate cu instituțiile și autoritățile publice locale și judetene.
4. La articolul 282 se introduce un nou alineat (12) Cu următorul conținut: (12) În aplicarea prevederilor alineatului 3, lit. c), Guvernul revizuiește normele metodologice in 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi”