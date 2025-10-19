Un proiect de lege depus în Parlament propune reducerea la 30 de zile a termenului de plată între profesioniști, iar instituțiile publice să achite sumele datorate firmelor în cel mult 10 zile de la momentul în care primesc fondurile în buget, fie de la stat, fie din surse nerambursabile.

Proiectul de lege permite firmelor să continue aplicarea sistemului de TVA la încasare chiar dacă depășesc plafonul stabilit, în cazul în care acest lucru se întâmplă exclusiv din cauza unui contract încheiat cu o instituție publică.

”Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorităti contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 182 din data 2 aprilie 2013, se modifică și completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul 1 se modifică și va avea următorul continut: „(1) În raporturile dintre profesioniști, termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice. Prin excepție, părțile pot stipula în contract un termen de plată mai mare, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, potrivit art. 12, sau pentru situațiile in care raporturile dintre profesioniști se derulează in baza unor contracte de finanțare nerambursabilă astfel cum sunt reglementate în legislația specifică. 2. La articolul 6, alineatul 1 se completează cu lit. d), cu următorul conținut: d) în termen de 10 zile calendaristice de la data admiterii cererii de plată și virarea sumei la bugetul instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, beneficiare ale proiectelor de investiții de interes public local sau județean finanțate din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat sau din fonduri europene nerambursabile, de către autoritătile publice coordonatoare de program, autorități de management sau organisme intermediare, în baza contractelor de finanțare încheiate în acest sens, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești pronunțate în litigiile privind contractele de finanțare”

Inițiatorii proiectului arată că, în numeroase cazuri, autoritățile centrale au întârziat procesarea cererilor de plată peste termenul de 30 de zile de la emiterea facturii de către firmele contractate, ceea ce a făcut ca multe instituții locale și județene să nu poată respecta termenul legal de plată stabilit anterior.

Totodată, firmele au avut posibilitatea să solicite și să primească penalități și dobânzi pentru întârzieri la plată, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru bugetele autorităților locale implicate.

În prezent, regulile fiscale privind plata TVA sunt determinate exclusiv de cifra de afaceri a firmei, ceea ce împiedică aplicarea sistemului de TVA la încasare pentru contractele publice finanțate din bugetul de stat sau din fonduri europene nerambursabile, unde plățile depind de proceduri specifice acestor programe.

Inițiativa legislativă poartă semnăturile a peste 40 de deputați și senatori din cadrul PSD.

Ca să devină efective, aceste modificări legislative trebuie mai întâi aprobate de Parlament, apoi promulgate de Președinte și, în final, publicate în Monitorul Oficial.