Kelemen Hunor a explicat că declarațiile premierului cu privire la demisie au apărut în urma blocajului de duminică. El a arătat că Ilie Bolojan a discutat despre reforme și restructurări, precizând că nu toate măsurile pot fi considerate reforme, de exemplu simpla reducere a numărului de posturi.

Totuși, proiectul prevede și alte aspecte, precum îmbunătățirea administrației, descentralizarea și sporirea puterii primarilor. Premierul și-a exprimat dorința de a duce la capăt aceste angajamente stabilite în Programul de guvernare, iar dacă acest lucru nu ar fi posibil, ar fi dispus să se retragă. În urma discuțiilor din coaliție, s-a convenit că guvernul trebuie să își continue activitatea.

„lie Bolojan, probabil că ieri a vorbit cu preşedintele sau duminică, după ce am ajuns la acest blocaj, fiindcă atunci într-adevăr a avut o propoziţie care poate fi interpretată şi în acest sens. Dar el de la bun început a spus că doreşte să facă anumite chestiuni legate de reformă şi restructurări – că nu toate măsurile luate pot fi considerate reforme în niciun caz, ca să tai posturile nu e nicio reformă, dar în acel proiect sunt multe, multe alte aspecte care înseamnă o administraţie mai bună, descentralizare, putere în plus pentru primari. Deci el a spus că doreşte să facă acest lucru, ceea ce a stabilit în Programul de guvernare şi dacă nu, atunci nu are nici o problemă să se retragă. Asta a fost discuţia de duminică. Astăzi, toată lumea a spus că această coaliţie trebuie să meargă mai departe”, a declarat Kelemen Hunor la Digi 24.

Președintele UDMR a susținut că după numai două luni și jumătate de la învestirea actualului guvern nu se pune problema unei demisii din partea premierului și că toate partidele din coaliție își doresc continuarea mandatului acestuia. În același timp, liderii politici au stabilit că termenul-limită pentru găsirea unei formule corecte de aplicare a reformei este 15 septembrie.

„După două luni de zile, două lunii şi jumătate cât a trecut de la investirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru. Nimeni nu doreşte aşa ceva. Şi da, avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluţie aplicabilă şi justă”, a mai spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a atras atenția că soluția trebuie să fie echitabilă pentru fiecare administrație în parte, deoarece situațiile sunt diferite la nivel local. În timp ce unele primării și consilii județene funcționează deja cu personal la minim, altele și-au completat organigramele la capacitate maximă. Aplicarea unei reduceri uniforme, de exemplu de 10%, ar însemna o pedeapsă pentru administrațiile care au menținut structuri reduse.

„După două luni de zile, două lunii şi jumătate cât a trecut de la investirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru. Nimeni nu doreşte aşa ceva. Şi da, avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluţie aplicabilă şi justă”, a completat Hunor.

Conform datelor prezentate, în prezent există aproximativ 189.000 de posturi aprobate în Parlament, din care doar 126.000–127.000 sunt ocupate efectiv.

„Cei care au umplut organigrama, la ei lucrurile stau diferit faţă de cei care au stat la minim, că sunt primării şi sunt consilii judeţene unde deja sunt la minim. Acolo nu poţi să tai tot 10% că atunci i-ai pedepsit faţa de cel care a umplut organigrama. Ştim că în acest moment sunt 189.000 de posturi aprobate în Parlament, 190.000, hai să rotunjim, din care sunt ocupate doar 126-127 de mii de posturi”, a conchis acesta.

Blocajul din coaliție a fost generat de lipsa unui consens în privința numărului de posturi care ar trebui restructurate, însă liderii politici încearcă să identifice o cale de mijloc pentru a continua procesul de reformă administrativă.

De asemenea, șeful UDMR a susținut și că Ilie Bolojan face un efort considerabil pentru a se adapta funcționării coaliției de guvernare, având în vedere că, în cariera sa politică anterioară, la Oradea și apoi la Consiliul Județean Bihor, era obișnuit să dispună de majoritate singur. Potrivit liderului Uniunii, această experiență diferită îl obligă pe șeful Guvernului să caute compromisuri pentru ca actuala formulă politică să funcționeze.

„Face, sigur, face un efort uriaş. Fiecare trebuie să facă un efort uriaş. Face şi el un efort, pentru că totuşi el era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar, după aceea preşedintele Consiliului Judeţean, în Bihor. Dar face, face acest efort. E bine intenţionat”, a spus Kelemen Hunor la Digi 24.

Președintele UDMR a precizat că nu toate măsurile aflate în discuție pot fi catalogate drept reforme. În opinia sa, o reformă înseamnă schimbări de sistem, în timp ce alte măsuri, precum reducerea cheltuielilor sau creșterea veniturilor prin majorarea impozitelor și a accizelor la combustibil, nu pot fi considerate reforme, ci doar modalități de a aduce mai mulți bani la bugetul de stat. El a explicat că o reformă reală ar fi o schimbare radicală în funcționarea ANAF.

„Să nu numim totul reformă, că nu este totul reformă. Sunt anumite măsuri care într-adevăr schimbă sistemul, asta înseamnă reformă, şi sunt alte măsuri care reduc cheltuielile şi cresc veniturile. Când se creşte, nu este o reformă. Acest lucru trebuie spus, sau să creşti impozitul sau acizele la combustibil nu este o reformă. Aici e vorba de a aduce mai mulţi bani la guvern. Ar fi o reformă la ANAF într-adevăr dacă am reuşit să schimbăm sistemul foarte, foarte radical”, a completat șeful UDMR.

În ceea ce privește stabilitatea coaliției de guvernare, Kelemen Hunor consideră că șansele ca aceasta să reziste cel puțin până la finalul anului sunt bune. Liderul UDMR a adăugat că obiectivul formațiunii pe care o conduce este ca guvernarea să continue cât mai aproape de anul 2028.

El a menționat că actuala coaliție a fost formată într-un context politic dificil, fiind preferată în detrimentul unei alternative pe care a descris-o drept o catastrofă pentru România. În opinia sa, cealaltă variantă politică ar fi generat mai degrabă un haos generalizat decât un stat funcțional care să servească intereselor cetățenilor.