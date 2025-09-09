Legile pensiilor publice de după Revoluție indică un număr minim de ani în câmpul muncii, ani în care contribui la sistemul public de pensii. Fără aceste contribuții, care, potrivit legii actuale, trebuie virate timp de 15 ani, nu te poți pensiona.

De exemplu, dacă o persoană are 14 ani și 11 luni vechime în muncă, va trebui să încheie un contract de asigurare retroactivă la sistemul de pensii publice și să achite contravaloarea unei luni.

În aceeași situație s-ar găsi și cei care vor să iasă la pensie pentru limită de vârstă, care presupune o vechime în muncă (perioadă contributivă) de cel puțin 33 de ani. Așadar, dacă vrea să se pensioneze în septembrie 2025, perioada de contributivitate crește la minimum 35 de ani în 2030.

Toate persoanele cărora le lipsește o perioadă de vechime în muncă se pot adresa caselor de pensii pentru a încheia un contract de asigurare retroactivă. Perioada nu trebuie însă să fie mai mare de șase ani.

Potrivit legii, în 2025, contravaloarea unei singure luni de asigurare retroactivă este de 1.013 lei.

„Contribuția de asigurări sociale datorată a fost calculată prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale în vigoare, (25%) la venitul lunar asigurat, dar nu mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată (contribuția minimă 1.013 lei/lună)”, a transmis CNPP la solicitarea „Adevărul”.

Deci, cineva care a încheiat un contract de asigurare retroactivă pentru un an a plătit 12.156 de lei, adică aproximativ 2.431 euro.

doi ani de vechime – 24.312 lei, aprox. 4.862 euro;

trei ani de vechime – 36.468 lei, aprox. 7.293 euro;

patru ani de vechime – 48.624 lei, aprox. 9.725 euro;

cinci ani de vechime – 60.780 lei, aprox. 12.156 euro;

șase ani de vechime – 72.936 de lei, circa 14.587 euro.

CNPP a informat, la solicitarea „Adevărul”, că „în anul 2024 au fost încheiate 7.256 contracte de asigurare retroactivă. În anul 2025, până la data de 01.09.2025 un număr de 4.391 de persoane au încheiat contracte de asigurare socială, cu 8,2% mai puțin comparativ cu anul 2024 pentru aceeași perioadă. În anul 2024, până la data de 01.09.2024, au fost încheiate 4.783 de contracte de asigurare socială”.

Potrivit sursei citate, majoritatea românilor (5.870 de persoane) au cumpărat între o lună și 3 ani de vechime în muncă.

Numărul persoanelor care ar avea nevoie să își completeze stagiul de cotizare este însă mult mai mare. O bună parte dintre femeile care se apropie de vârsta pensionării au fost mult timp casnice, iar mulți bărbați au lucrat „la negru”, având sub 15 ani de vechime în muncă.

De asemenea, din cauza costurilor, încheierea unui contract de asigurare retroactivă, fie și pentru un singur an, este greu de parafat.

Totodată, ieșirea la pensie la limită de vârstă pentru cei care au stagiul de cotizare minim contributiv nu ar oferi un avantaj semnificativ, indemnizația socială fiind în medie 1.281 de lei, cu doar 268 de lei mai mult decât contribuția de asigurări sociale pentru o lună.