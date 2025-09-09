BRD Groupe Société Générale a anunțat implementarea unui proces digitalizat pentru actualizarea datelor de identitate ale clienților, începând cu luna curentă, printr-un parteneriat direct cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. Mecanismul asigură actualizarea automată a informațiilor transmise băncii, printr-un sistem securizat de verificare. Proiectul are impact asupra timpului de așteptare al clienților și aduce o creștere a siguranței operațiunilor bancare.

Noul mecanism digital simplifică fluxurile administrative și elimină o parte din vizitele necesare la bancă. Datele de identitate ale clienților sunt confirmate și actualizate printr-un schimb securizat de informații între bancă și DGEP.

Pentru modificările legate de alte date personale, cum ar fi sursa fondurilor, schimbarea locului de muncă sau actualizarea datelor de contact, procedura rămâne disponibilă prin canalele online www.brd.ro și aplicația YouBRD. Alternativ, acestea pot fi realizate direct în agențiile băncii.

Prin această metodă, interacțiunea cu banca este simplificată, timpul petrecut în sucursale este redus, iar acuratețea informațiilor este mai ridicată. Potrivit datelor transmise de bancă, de la începutul colaborării au fost reconfirmate informațiile tuturor clienților, fiind efectuate peste 100.000 de actualizări. Acestea au înlocuit aproximativ 180.000 de interacțiuni directe între clienți și bancă.

Oficialii BRD susțin că proiectul are ca obiectiv reducerea birocrației și îmbunătățirea siguranței datelor gestionate. În acest context, instituția bancară a subliniat că parteneriatul cu DGEP este o premieră relevantă pentru piața locală.

„Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară, oferindu-le modalități mai rapide, mai sigure și mai comode de a-și gestiona relația cu banca. Acest parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor este un exemplu solid de colaborare eficientă între sectorul privat și cel public, aducând beneficii clare clienților noștri și asigurând cele mai înalte standarde de securitate și acuratețe a datelor bancare”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

Conducerea băncii precizează că integrarea directă cu bazele de date ale DGEP permite o transparență mai mare în relația cu clienții și un control mai bun asupra corectitudinii informațiilor.

Proiectul contribuie la stabilirea unor noi standarde de bune practici în domeniul digitalizării bancare, reducând în același timp povara administrativă atât pentru clienți, cât și pentru instituție.

Reprezentanții DGEP consideră această inițiativă ca parte a unui proces mai amplu de transformare digitală a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului.

„Colaborarea cu BRD face parte din efortul nostru de a sprijini digitalizarea serviciilor și a facilita accesul cetățenilor la procese mai simple și mai sigure. Actualizarea automată a datelor de identitate ale clienților instituțiilor bancare este un pas important în această direcție”, a spus Cătălin Aurel Giulescu, Director General al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Oficialii DGEP susțin că acest tip de colaborare cu mediul privat este un model ce ar putea fi replicat și în alte domenii. Prin conectarea directă a bazelor de date, cetățenii câștigă timp, iar instituțiile reduc riscurile asociate erorilor manuale. Totodată, implementarea contribuie la standardizarea unor procese care până acum necesitau intervenție umană constantă.