Spania vrea să interzică fumatul pe terase și pe stadioane. Care sunt regulile în România

Guvernul Spaniei a aprobat marți un proiect de lege care extinde considerabil restricțiile asupra consumului de tutun și produse derivate. Propunerea, prezentată de ministra Sănătății, Mónica García Gómez, prevede interdicția fumatului și a utilizării țigărilor electronice pe terasele barurilor și restaurantelor, în arene sportive, la stațiile de autobuz, în zonele de joacă pentru copii și în perimetrul unităților de învățământ, scrie theguardian.com.

Noua lege include, de asemenea, interdicția vânzării țigărilor electronice de unică folosință și a pliculețelor cu nicotină. Produsele din plante, narghilelele și dispozitivele de încălzire a tutunului vor fi tratate identic cu țigările convenționale.

Ministerul Sănătății a explicat că scopul este de a „consolida protecția sănătății publice și de a adapta legea la noile modele de consum”. Oficialii atrag atenția asupra creșterii rapide a utilizării țigărilor electronice, mai ales în rândul adolescenților.

„Este vorba despre articole al căror consum și prezență pe piață au crescut substanțial în ultimii ani – în special în rândul tinerilor – și care, deși nu conțin întotdeauna nicotină sau tutun, sunt legate de actul de a fuma sau inhala și care cresc, de asemenea, riscul de a fuma tutun convențional”, a subliniat ministra Mónica García Gómez.

Ministrul Sănătății din Spania, Mónica García Gómez, a subliniat că noul proiect legislativ are menirea de a readuce Madridul „în fruntea luptei împotriva tutunului”, la fel cum s-a întâmplat în urmă cu aproape două decenii, când fumatul a fost interzis la locul de muncă (2005) și ulterior în baruri și restaurante (2010).

Datele oficiale arată că tutunul provoacă în Spania aproximativ 50.000 de decese anual, adică 140 de vieți pierdute zilnic. În ciuda acestor cifre, proiectul nu include deocamdată ambalajele generice pentru țigări sau creșteri de prețuri, măsuri adoptate în alte țări europene.

„De asemenea, vreau să subliniez că 30% dintre tumorile canceroase sunt legate de factorii care provin din consumul de tutun… Știm că realitatea s-a schimbat când vine vorba de tutun și că există dispozitive noi, cum ar fi țigările electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului și pliculețele cu nicotină – iar această lege, pentru prima dată, va reglementa toate aceste produse legate de tutun și le va reglementa într-un mod clar și ferm, pe baza dovezilor științifice”, a spus minstra.

În timp ce Spania încearcă să recupereze decalajul față de alte state europene, România are deja un regim considerat printre cele mai stricte din Uniunea Europeană. Evoluția a fost graduală, în trei etape majore:

Legea nr. 349/2002 a introdus primele interdicții privind fumatul în spațiile publice închise, a reglementat etichetarea pachetelor de țigări și a interzis atât vânzarea de țigări la bucată, cât și comercializarea acestora către minori.

Legea nr. 15/2016 a schimbat fundamental cadrul legal, prin introducerea interdicției totale a fumatului în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, extinzând această interdicție și la locurile de joacă pentru copii, spitale, școli și instituții de protecție a copilului, fie ele publice sau private, cu singura excepție a camerelor special amenajate din aeroporturile internaționale.

Legea nr. 64/2024 a adaptat legislația la apariția noilor produse pe bază de nicotină, interzicând utilizarea și vânzarea către minori a țigărilor electronice, a dispozitivelor de încălzire a tutunului, a flacoanelor de reumplere și a pliculețelor cu nicotină, și a blocat comerțul prin automate și easybox-uri, impunând ca livrările prin curier să fie etichetate special pentru verificarea vârstei cumpărătorului.

Legislația românească interzice fumatul clasic și utilizarea produselor alternative în:

toate spațiile publice închise;

locurile de muncă;

mijloacele de transport în comun;

locurile de joacă pentru copii;

unități sanitare (spitale, clinici, centre medicale);

unități de învățământ (școli, licee, universități);

centre de protecție și asistență a copilului.

Pe lângă interdicțiile de consum, România aplică reguli severe pentru vânzare:

minorii sub 18 ani nu pot cumpăra produse din tutun sau echivalente electronice;

nu sunt permise automate sau sisteme de livrare prin locker/easybox;

coletele livrate prin curier trebuie etichetate vizibil, pentru a permite verificarea vârstei;

autorizațiile sanitare pentru comercianți includ clauze speciale împotriva vânzării către minori.

Spania încearcă să recupereze terenul pierdut în fața unor state europene mai stricte. România are deja un cadru legislativ care reglementează ferm fumatul clasic și produsele alternative pe bază de nicotină.