Potrivit proiectului pus în dezbatere publică, fumatul va fi total interzis în Iași în stațiile de transport public, în parcurile de joacă pentru copii și în bazele sportive. Măsura vizează toate formele de fumat, inclusiv țigările clasice, produsele din tutun încălzit și dispozitivele electronice.

Zonele de agrement, cum sunt parcurile și ștrandurile, vor permite fumatul doar în spații special amenajate. Acestea vor fi delimitate clar și semnalizate corespunzător în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Locurile în care fumatul este interzis vor fi marcate cu panouri vizibile, inscripționate cu mesajul „Fumatul interzis” și cu simbolul internațional. Costurile pentru aceste panouri vor fi suportate fie din bugetul local, fie de către administratorii spațiilor respective.

Cei care nu respectă noile reguli vor fi sancționați contravențional. Amenzile prevăzute sunt cuprinse între 100 și 500 de lei. Poliția Locală Iași va fi responsabilă cu aplicarea acestor sancțiuni, alături de alte structuri administrative locale.

Instituțiile implicate în punerea în aplicare a noilor prevederi includ: Poliția Locală, Compania de Transport Public, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Corp Control Primar și alte direcții din cadrul Primăriei.

Hotărârea va intra în vigoare la 60 de zile după ce va fi adoptată de Consiliul Local Iași, timp în care autoritățile vor pregăti infrastructura necesară implementării.

Primăria a anunțat că cetățenii pot trimite sugestii, opinii și recomandări până la data de 28 august 2025. Propunerile pot fi depuse fizic, la ghișeul 6 al Centrului de Informații pentru Cetățeni, sau transmise prin email, la adresa: informatii@primaria-iasi.ro.

Această inițiativă face parte din efortul municipalității de a reduce expunerea populației la fumul de tutun și de a încuraja un stil de viață sănătos în spațiile publice. Dacă va fi adoptat, proiectul va aduce o schimbare semnificativă în modul de utilizare a spațiilor urbane din Iași.

