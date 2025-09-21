Propunerea nu este nouă. Încă din 2019, mai multe landuri germane au încercat să introducă interdicția, însă inițiativele au fost blocate în Bundestag. În 2023, fostul ministru al sănătății, Karl Lauterbach, a dorit să includă măsura în cadrul legii privind legalizarea cannabisului, dar articolul a fost eliminat înainte de adoptarea legii. Opoziția a fost susținută în principal de FDP, care a invocat restrângerea libertăților individuale.

Acum, landurile Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară au readus proiectul legislativ pe masă. Dacă Bundesratul aprobă inițiativa în ședința din 26 septembrie, presiunea asupra Bundestagului va fi semnificativă, ceea ce ar putea conduce la adoptarea interdicției după ani de blocaje legislative.

Specialiștii medicali atrag atenția asupra efectelor fumatului pasiv în spații închise. Nivelul substanțelor toxice într-un autovehicul este considerat foarte ridicat și poate provoca bronșite recurente și creșterea riscului de astm la copii.

„Ar trebui să fie de la sine înțeles că nu se fumează în prezența copiilor sau a femeilor însărcinate într-un spațiu atât de restrâns precum mașina. Din păcate, nu este cazul”, a avertizat dr. Thomas Fischbach, fost președinte al Asociației Medicilor Pediatri, conform Echo24.

În plus, discuțiile legislative au început să se extindă și asupra spațiilor deschise frecventate de copii, precum locurile de joacă sau stațiile de transport public, așa cum se întâmplă deja în Baden-Württemberg.

O interdicție cu privire la fumat a fost dezbătută recent și în România. Mai precis, Primăria Capitalei propune un proiect prin care reclamele la produsele din tutun încălzit să fie interzise pe clădirile din București. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei.

Potrivit proiectului, interdicția ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026 pentru toate clădirile și bunurile orașului. Panourile publicitare existente trebuie scoase până la 1 septembrie 2026.

Mai mult, se interzice și publicitatea pentru: dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului și produsele pentru inhalare fără ardere, produsele de tip „pouch” sau pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Cine nu respectă legea ar putea primi amenzi între 4.000 și 5.000 de lei.