11 lucruri pe care nu mai ai voie să le faci în public. Unele schimbări sunt cât se poate de logice, altele par puțin exagerate. În orice caz, regulile sunt reale. Facă nu ești atent, s-ar putea să te trezești sancționat aspru pentru ceva ce nici măcar nu știai că este ilegal.

Iată 11 lucruri de zi cu zi pe care pur și simplu nu le mai poți face în public, ca urmare a interzicerii lor prin lege, scrie fodmapeveryday.com.

În locuri precum Fort Lauderdale și Houston, distribuirea de alimente persoanelor fără adăpost, fără un permis special, poate duce la arestare. Orașele susțin că este o problemă de sănătate și siguranță. Avocații o numesc incriminarea compasiunii. Această lege este aplicată în unele părți ale SUA.

Aprinzi o țigară într-un parc al orașului? Mai bine verifică regulile. Peste 1.000 de orașe din SUA au interzis țigările în parcuri, plaje și alte spații în aer liber. Potrivit CDC, fumatul pasiv provoacă peste 41.000 de decese pe an în SUA, ceea ce a dus la restricții mai dure în zonele publice unde se adună copiii și familiile.

În timp ce unele locuri impuneau obligativitatea purtării măștilor în timpul pandemiei, câteva state au și acum in vigoare legi care interzic utilizarea măștilor. În Georgia și Carolina de Nord, legile anti-măști din anii 1950 reapar. Acestea erau menite să vizeze KKK, dar au fost folosite împotriva protestatarilor, și chiar împotriva persoanelor care purtau măști COVID-19.

Îți pui playlistul tare cât stai la semafor? În Florida, asta te poate costa. O lege din 2022 interzice muzica auzită de la 7,6 metri distanță dacă vine din vehiculul tău. Ofițerii o folosesc pentru a reduce reclamațiile privind zgomotul, în special în zonele turistice aglomerate. Amenzile încep de la 114 dolari.

Locuri precum Pound, Virginia și Pound Ridge, New York, au legi privind zgomotul. Acestea prevăd deținerea unui permis pentru a dansa la evenimente publice. În New York, faimoasa ”Lege a Cabaretului” a fost abrogată în 2017, dar restricțiile privind dansul spontan încă există în unele localuri.

Chiar și în spații deschise, lăsarea câinelui să se plimbe liber poate fi ilegală. Legile privind lesa sunt standard în fiecare stat american. Potrivit Asociației Americane a Produselor pentru Animale de Companie, 68 de milioane de gospodării dețin un câine, iar orașele iau măsuri drastice împotriva animalelor de companie fără lesă pentru a preveni mușcăturile și agresiunea. Amenzile variază, dar pot ajunge la 500 de dolari în unele zone.

În multe state, nu poți cere bani la o distanță stabilită față de bancomate, stații de autobuz sau intrări în magazine. Tennessee a adoptat recent o lege care incriminează cerșetoria agresivă în apropierea bancomatelor. Legiuitorii susțin că este vorba despre siguranța publică. Criticii spun că vizează în mod nedrept persoanele sărace.

Conform unui raport, peste 100 de orașe din SUA au interzis dormitul în public. Criticii spun că acest lucru alungă persoanele fără adăpost, dar nu oferă soluții reale. În locuri precum Los Angeles, poliția îndepărtează acum corturile oamenilor fără adăpost aproape zilnic.

Poți filma sau fotografia poliția, dar numai dintr-o zonă publică. Arizona a adoptat o lege în 2022 care interzice înregistrarea forțelor de ordine de la o distanță de până la 2,4 metri, dacă ți-au cerut să te retragi. Un judecător federal a blocat temporar această lege, dar eforturi similare apar și în alte părți.

Hoinăreala după lăsarea întunericului este interzisă în mii de parcuri din întreaga țară. Chiar dacă doar te plimbi sau stai pe o bancă, poliția te poate ruga să pleci sau îți poate da amendă. Orașele mari din SUA impun acum stare de asediu în parcurile publice. Folosesc acest lucru pentru a descuraja criminalitatea, în timp ce altele îl folosesc pentru a-i alunga pe cei fără adăpost.

Vă plimbați cu o trotinetă electrică? Nu o faceți pe trotuar! Orașe precum San Francisco și Austin au interzis utilizarea lor pentru siguranța pietonilor. Conform unui raport, peste jumătate din accidentările cauzate de trotineta electrică au loc pe trotuare. Utilizatorii de trotinete sunt obligați să circule pe piste de biciclete sau pe străzi, în caz contrar riscând amenzi mari.