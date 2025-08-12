Începând din acest an, fermierii din România se vor confrunta cu un nou tip de controale axate pe respectarea condițiilor de muncă în cadrul exploatațiilor agricole. Aceste verificări sunt parte a mecanismului de condiționalitate socială impus de Uniunea Europeană, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2025, conform Regulamentului (UE) nr. 2021/2115, scrie agrointel.ro.

Pentru fermierii care solicită subvenții prin diverse scheme agricole, respectarea normelor legate de condițiile sociale de muncă devine obligatorie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat recent un ordin care stabilește cadrul sancțiunilor administrative, urmând ca un document suplimentar să detalieze exact tipurile de sancțiuni aplicabile în cazul încălcării acestor norme.

Controlul respectării condiționalității sociale se va realiza în colaborare cu Inspecția Muncii, instituția responsabilă pentru verificarea aplicării legislației muncii și a normelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. APIA, ca agenție responsabilă cu gestionarea subvențiilor din Planul Național Strategic 2023-2027, va coordona această monitorizare și va aplica sancțiunile administrative în baza rapoartelor primite de la Inspecția Muncii.

”În cazul în care se constată de către organele competente (Inspecția Muncii) nerespectarea de către beneficiari a normelor de condiționalitate socială, APIA aplică sistemul de sancțiuni administrative aferente condiționalității sociale, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, conform prevederilor art. 39 alin. (61) din Hotărârea Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în ordinul publicat în Monitor.

Este important de subliniat că cerințele privind condiționalitatea socială nu introduc obligații noi, ci reafirmă respectarea normelor deja prevăzute în Codul Muncii, Legea securității și sănătății în muncă, precum și legislația specifică privind angajarea zilierilor. Astfel, fermierii trebuie să asigure conformitatea cu legislația muncii, indiferent de mecanismul de condiționalitate.

”Fermierii/beneficiarii, în calitate de angajatori, calitate de angajatori, au obligația respectării acestor cerinţe specifice din domeniul relațiilor de muncă şi al securităţii şi sănătății în muncă independent de instituirea condiţionalității sociale în cadrul Planului strategic PAC 2023-2027”, a specificat APIA.

Sistemul de sancțiuni va fi conceput astfel încât să fie eficient, proporțional și descurajator, vizând excluderea sau reducerea plăților către fermierii care nu respectă standardele sociale. APIA utilizează informațiile transmise de Inspecția Muncii pentru a identifica cazurile de neconformitate și pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu legislația europeană.

”APIA colaborează cu Inspecţia Muncii pentru stabilirea cadrului administrativ şi procedural privind colaborarea instituţională, cu respectarea autonomiei şi specificităţii sistemului naţional aplicabil în legislația specifică care reglementează condiţiile de încadrare în muncă şi asigurarea respectării obligațiilor angajatorilor, precum și a cerințelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. Prin urmare, sistemul de condiționalitate socială din Regulamentul (UE) 2021/2116 se bazează pe sistemul de control şi de asigurare a respectării legislației sociale și de ocupare a forţei de muncă. Este responsabilitatea autorităților sau organismelor responsabile cu aplicarea legislației sociale şi legislația muncii, pentru a notifica agenţiei de plăți cazurile de neconformitate în conformitate cu articolul 88 din Regulamentul (UE) 2021/2116”, a mai subliniat agenția de plăți.

Introducerea acestor controale reprezintă un pas important pentru garantarea respectării drepturilor angajaților din agricultură și pentru consolidarea unui sector agricol responsabil social și conform normelor europene.

Fermierii trebuie să fie pregătiți să demonstreze respectarea acestor reguli, pentru a putea beneficia în continuare de sprijinul financiar european.