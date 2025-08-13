În urma celor 1.460 de acțiuni de control, au fost aplicate amenzi de peste 3,23 milioane de lei pentru încălcarea legislației din domeniul relațiilor de muncă și sancțiuni de 632.200 de lei pentru nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, conform informațiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Din totalul acțiunilor, 849 au vizat domeniul relațiilor de muncă, iar 611 domeniul sănătății și securității în muncă. În cadrul controalelor legate de relațiile de muncă au fost depistate 315 persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 224 în județul Cluj, activând în transportul alternativ pe platforme digitale.

Pentru aceste încălcări au fost aplicate 398 de sancțiuni contravenționale, constând în 204 amenzi în valoare totală de 3.231.400 lei și 258 avertismente, iar pentru remedierea deficiențelor au fost dispuse 1.184 de măsuri cu termene precise de implementare.

În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au aplicat 478 de sancțiuni contravenționale, din care 123 amenzi în cuantum de 632.200 lei și 355 avertismente.

Totodată, au fost dispuse 576 de măsuri pentru remedierea neconformităților, iar cinci echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune deoarece nu respectau standardele de siguranță, lipsind apărătorile de protecție sau avizul ISCIR, reprezentând un risc pentru securitatea și sănătatea angajaților.

Autoritatea amintește că Inspecția Muncii efectuează în mod constant acțiuni de control. Acestea ca scop „descoperirea angajatorilor care nu respectă legislația muncii și determinarea acestora să se conformeze cerințelor legale”.

„Inspecția Muncii efectuează în mod constant acțiuni de control care au ca scop descoperirea angajatorilor care nu respectă legislația muncii și determinarea acestora să se conformeze cerințelor legale atât din domeniul relațiilor de muncă, cât și din cel al securității și sănătății în muncă, precum și prevenirea producerii accidentelor de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă”, a conchis ministerul.

Postarea poate fi vizualizată aici.