Analiști britanici au discutat ce teritorii ar putea ceda Ucraina în negocieri cu Rusia. Ziarul britanic „The Times” a publicat hărți cu patru scenarii posibile:

1. Înghețarea frontului actual – Se păstrează granițele militare de acum. Rusia ar continua să controleze zonele pe care le ocupă deja, iar milioane de oameni ar rămâne sub administrația rusă.

2. Donbasul către Rusia – Ucraina ar ceda complet regiunile Donețk și Lugansk. Ar pierde mai mult teritoriu decât este ocupat în prezent.

3. Concesii mai mari – Rusia ar primi Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk. Ar fi o pierdere mare pentru Ucraina și ar întări controlul Rusiei în sud și est.

4. Schimb de teritorii (puțin probabil) – Rusia ar primi întregul Donbas, iar Ucraina ar recăpăta complet regiunea Herson.

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina nu poate accepta oferta Rusiei de a ceda mai mult teren în schimbul opririi războiului pentru că Rusia ar folosi acele teritorii pentru a porni un alt război în viitor.

Președintele ucrainean a menționat că nu crede că Donald Trump sprijină cererile Rusiei și speră că Trump va fi corect și imparțial atunci când se va întâlni cu Vladimir Putin vineri, în Alaska.

Zelenski a spus că nu există semne că Rusia vrea să respecte o oprire a focului. De fapt, mici grupuri de sabotaj rusești au pătruns în zona de est a Donbasului, avansând cam zece kilometri în trei zile. El a avertizat că Rusia pregătește noi atacuri în trei zone ale frontului și este sigur că Putin vrea să controleze Ucraina pentru că „nu vrea o Ucraina independentă”.

Zelenski spune că ar fi periculos ca SUA să forțeze Ucraina să lase Rusia să preia părți din Donbas pe care Ucraina încă le controlează, după întâlnirea din Alaska. Acea zonă pe care o vrea Rusia are cam 90.000 km². El vrea ca mai întâi să fie o oprire a focului pe frontul actual și ca toate părțile să returneze prizonierii și copiii dispăruți, înainte de a discuta despre teritorii și siguranța viitoare a țării.

Președintele ucrainean a spus că nu va merge la summitul din Alaska – prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin de când amândoi sunt în funcție, din 2018 – dar speră ca după aceasta să aibă loc o întâlnire cu toți trei, chiar dacă Putin a refuzat până acum să se vadă cu el.

Zelenski a spus că are încredere în Trump, chiar dacă e imprevizibil, și că ar putea fi un mediator corect între el și Putin. Nu știe exact despre ce vor discuta cei doi în Alaska, probabil despre subiecte comune ca comerțul, sancțiunile și afacerile. Totuși, a menționat că Putin a câștigat deja un avantaj diplomatic prin această întâlnire.