Tensiunile diplomatice se amplifică înaintea summitului de la sfârșitul acestei săptămâni din Alaska, unde președintele american Donald Trump a sugerat că un acord de pace între Kiev și Moscova ar putea include „schimburi teritoriale”. Ucraina și principalii săi susținători europeni resping categoric ideea, avertizând că nicio înțelegere între Statele Unite și Rusia nu poate impune cedări de suveranitate fără acordul părții ucrainene.

Surse diplomatice citate de Associated Press notează că liderii europeni admit totuși un fapt incomod: Moscova nu dă semne că ar renunța la teritoriile ucrainene pe care le controlează în prezent. Întâlnirea miniștrilor de externe ai UE, programată pentru luni, vine după un weekend de discuții între consilierii de securitate de la Washington și Bruxelles, în care a fost analizat riscul ca Vladimir Putin să capitalizeze politic, prezentând Ucraina drept inflexibilă.

În capitalele europene, temerile cresc că Kievul ar putea fi supus unor presiuni externe pentru a accepta concesii teritoriale sau restricții privind suveranitatea. Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat duminică că problemele legate de granițele Ucrainei nu pot fi negociate „peste capetele” europenilor și ale ucrainenilor.

Președintele Volodimir Zelenski menține linia dură: oprirea luptelor pe front trebuie să fie primul pas în negocieri, iar eventualele discuții despre teritorii să se poarte ulterior, exclusiv cu implicarea Ucrainei.

În paralel, se conturează o altă miză – garanțiile de securitate post-conflict. Oficialii europeni insistă că singura protecție reală pentru Kiev este o armată puternică, fără limite impuse în privința dimensiunii, armamentului sau capacităților de apărare, pentru a descuraja viitoare agresiuni ruse.

Această poziție comună UE-Ucraina pregătește terenul pentru un summit tensionat, unde echilibrul dintre diplomație și realpolitik ar putea redefini arhitectura de securitate europeană.

Înaintea unei întâlniri de nivel înalt programate în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin, Kremlinul a transmis Washingtonului un plan controversat ce vizează modificarea granițelor Ucrainei. Potrivit unor surse apropiate administrației de la Kiev, Statele Unite ar fi dat un acord tacit propunerilor, în timp ce Ucraina respinge categoric orice concesie teritorială.

Conform publicației Kyiv Independent, președintele rus ar fi înaintat, prin intermediul trimisului special Steve Witkoff, un document ce prevede retragerea trupelor ucrainene din regiunile parțial ocupate Donețk și Luhansk. În schimb, Rusia ar urma să își reducă prezența militară în părți ale regiunilor Harkov și Sumi, situate în nord-est, teritorii unde deja deține controlul asupra unor zone strategice.

Surse din echipa președintelui Volodimir Zelenski susțin că Moscova nu își propune să avanseze spre capitalele administrative din Zaporojie și Herson, fiind mulțumită cu linia actuală de demarcație din sud. Totuși, Kievul consideră aceste propuneri inacceptabile, calificându-le drept un pas spre legitimarea ocupației.

Potrivit unor oficiali ucraineni, convocarea rapidă a summitului din Alaska indică faptul că administrația americană a acceptat „de facto” cadrul discuțiilor propus de Putin. „Cine ar da armatei un astfel de ordin de retragere?”, a întrebat retoric un înalt funcționar de la Kiev, sugerând că planul subminează securitatea națională a Ucrainei.

Președintele Zelenski a reiterat că „Ucraina nu va ceda niciun metru pătrat ocupantului” și a avertizat că deciziile luate fără consultarea autorităților de la Kiev vor compromite orice perspectivă reală de pace. „Răspunsul la problema teritorială este deja înscris în Constituție. Nimeni nu se va abate de la asta”, a declarat liderul ucrainean.

În timp ce negocierile de culise continuă, miza summitului din Alaska pare să depășească simpla discuție despre liniile de frontieră — fiind vorba despre viitorul arhitecturii de securitate în regiune și despre credibilitatea angajamentelor internaționale privind integritatea teritorială a Ucrainei.