Agricultorii care au depus cereri eligibile la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în campania 2025 pot obține banii din subvenții cu luni înainte de data oficială de plată, 16 octombrie.

Printr-o procedură simplă, aceștia pot solicita o adeverință de la APIA, document ce le permite să contracteze de la bănci până la 90% din valoarea sprijinului pe hectar.

Mecanismul vizează atât schemele de plată de bază pentru venit și sprijin redistributiv, cât și măsuri pentru agricultură ecologică, protecția mediului și zone cu constrângeri naturale. De exemplu, fermierii care lucrează pajiști permanente, terenuri arabile în sistem agro-mediu sau exploatații montane pot beneficia de acest sprijin anticipat, scrie agrointel.ro.

Este important de menționat că APIA nu stabilește direct suma ce urmează a fi acordată, ci confirmă doar suprafețele și eligibilitatea, urmând ca băncile să calculeze valoarea creditului conform propriilor proceduri. Adeverințele pot fi solicitate până în preajma începerii oficiale a plăților în avans.

Lista instituțiilor bancare implicate este una extinsă și include atât bănci comerciale mari, cât și instituții financiare specializate, toate având convenții semnate cu APIA și, în multe cazuri, cu fondurile de garantare. Printre acestea se numără BRD, BCR, CEC Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Banca Transilvania, Patria Bank, ProCredit Bank, Libra Bank, Vista Bank și Exim Banca Românească.

Prin acest sistem, fermierii își pot asigura capitalul necesar pentru lucrările agricole din primăvară și vară, evitând perioadele de blocaj financiar și pregătindu-se mai eficient pentru campania agricolă în curs.

BRD – Groupe Société Générale: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; BCR Social Finance IFN SA: Fermierii care solicită adeverinţă trebuie să aibă conturi deschise la BCR, deci în adeverinţă va apărea cont de BCR în mod obligatoriu, iar adeverinţa se eliberează în favoarea BCR Social Finance IFN SA; CEC Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Creditcoop: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Garanti Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Patria Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Procredit Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Raiffeisen Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; UniCredit Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA și Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN; Libra Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Vista Bank: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Exim Banca Românească: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA și Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN; BCR: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA și Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN; Banque Banorient: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA; Banca Transilvania: Convenție încheiată cu APIA și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA.