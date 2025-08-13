„Reporting Center depășește granițele unei firme tradiționale de software deoarece, practic, automatizează legislația. Încă de la înființare, acum 10 ani, am integrat în mentalitatea echipei pe care am format-o elemente de business legislativ și agilitatea pentru a ne adapta la viteza cu care se schimbă legislația. Dacă tehnologia este ca moda – se schimbă de două ori pe an –, legislația se modifică de două ori pe lună. De aceea, trebuie să ținem pasul cu deadline-urile legislative. Și să avem o viteză superioară de implementare, pentru că nu suntem doar o firmă «normală» de software. Așa că am introdus pe piață noțiunea de expertiză de tip Purple și formez oameni cu însușiri hibride. Care să aibă atât competențe tehnice, de programator, cât și de analist de business bancar”, a declarat Elena Unciuleanu, fondator Reporting Center.

Soluția și serviciile furnizate de Reporting Center automatizează raportările pe care instituțiile financiare reglementate trebuie să le transmită către autoritățile din domeniu (BNR, Ministerul de Finanțe, ANAF, Fondul de Garantare etc.).

Aplicația creată în urmă cu zece ani și dezvoltată constant de atunci – Elite Reporting Platform – ajută băncile și instituțiile financiare nebancare (IFN) să obțină datele, indicatorii și raportările necesare, în formatul standard reglementat. Platforma este astfel concepută încât să se asimileze rapid atât schimbările legislative frecvente, cât și inovația tehnologică.

În prezent, portofoliul de clienți al Reporting Center include opt bănci din România, trei din Republica Moldova, trei IFN-uri, un mare jucător din industria de retail, un grup de nouă companii, precum și numeroase alte firme.

În 2025, Reporting Center a intrat într-o fază accelerată de extindere a activității pe alte piețe, dar și la nivel local. „Anul acesta ne concentrăm pe Emiratele Arabe Unite. Avem deja un partener foarte puternic ce activează pe piața UAE din 2020 și lucrează cu multe bănci pe servicii de consultanță, care ne facilitează accesul. De asemenea, și pe plan local sunt foarte multe bănci care doresc să înlocuiască aplicațiile de raportare dezvoltate în anii ’90 și 2000 cu o soluție de ultimă generație”, a precizat Elena Unciuleanu.

Compania investește susținut și în dezvoltarea platformei proprii de raportare, Elite. Soluția și serviciile furnizate de Reporting Center asigură prelucrarea volumelor mari de date structurate, dar și a celor nestructurate, cu ajutorul tehnologiilor de tip Generative AI (GenAI), pentru a putea fi utilizate în analize și raportări.

„În 2025, am integrat în platforma Elite modulul AI Conversations, care le permite angajaților din bănci – din departamentul juridic, de exemplu –, să obțină într-un timp mult mai scurt datele necesare raportărilor noi, DORA sau ESG. Sunt informații care nu există în bazele de date, ci doar în contractele cu clienții și cu furnizorii. Cu noul modul, nu mai este nevoie ca o echipă să citească toate contractele, ci este suficient ca un singur om să discute cu un terminal și să extragă astfel informațiile necesare. Un alt avantaj important al platformei noastre este faptul că datele rămân confidențiale, pe serverul clientului. O bancă nu își permite să încarce contractele clienților pe Chat GPT, deoarece, în acel moment, devin informații publice”, a explicat fondatoarea Reporting Center.

În paralel, Reporting Center, care este unul dintre pionierii conceptului de Regulatory Technology (RegTech) în România, se implică activ în promovarea acestuia pe piața locală.

„Mi-am propus să educ piața locală și am început să diseminez conceptul. În 2022, am lansat «RegTech Roundtable», o inițiativă prin care aduc la aceeași masă 8-10 reprezentanți din instituțiile bancare din România la un dialog deschis, care abordează interpretarea noutăților legislative. În 2024, în parteneriat cu Institutul Bancar Român, am lansat cursul «Prelucrarea bazelor de date pentru Raportările Statutare», prin intermediul căruia explic analiștilor financiari din bănci concepte de SQL și extind astfel aria de înțelegere”, a mai declarat Elena Unciuleanu.

Reporting Center a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de peste 6 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), în creștere cu 43,6% față de 2023, și o rată de 54% profit.