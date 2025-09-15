Softul de inteligență artificială va fi instalat pe toate cele 250 de camere de supraveghere din comună. Acestea nu se vor mai limita doar la înregistrarea video, ci vor analiza în timp real imaginile captate și vor alerta automat autoritățile atunci când sunt detectate abateri. Alertele vor fi transmise direct în camera tehnică de monitorizare, însoțite de informații precise despre locație.

Sistemul va funcționa fără recunoaștere facială, respectând astfel normele europene privind protecția vieții private. Tehnologia va permite, în schimb, identificarea autovehiculelor de mare tonaj care circulă fără autorizație sau fără plata taxei de acces în anumite zone. Informațiile sunt transmise instantaneu polițiștilor, care vor putea emite amenzi în timp real.

În prima etapă, sistemul va fi programat să recunoască cinci tipuri principale de contravenții, printre care se numără aruncarea deșeurilor pe domeniul public, vandalismul și parcările neregulamentare. Administrația locală a stabilit ca proiectul să fie concentrat pe zonele unde se înregistrează abateri frecvente, iar în funcție de rezultate, sistemul ar putea fi extins.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a precizat că autoritățile locale au de gestionat numeroase astfel de fapte și că implementarea acestui proiect reprezintă o oportunitate creată de apariția noilor tehnologii.

„Avem de gestionat foarte multe astfel de fapte, iar odată cu apariția acestor noi tehnologii, am sesizat această oportunitate”, a transmis Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Amintim că au fost introduse mai multe sisteme de supraveghere în ultima vreme. De exemplu, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNAIR) a informat că va monta 400 de camere video pe drumurile și autostrăzile principale. Acestea vor detecta viteza cu care circulă o mașină și vor calcula timpul în care a fost parcursă o secțiune de drum.

Totodată, noile camere vor îndeplini trei funcții principale și vor fi integrate în sistemul național e-Sigur. În primul rând, vor monitoriza drumurile pe timp de vreme rea. În al doilea rând, fiecare cameră va fi echipată cu un sistem radar omologat, care va detecta viteza autovehiculelor. Datorită conexiunii la un sistem centralizat de monitorizare, camerele vor putea calcula viteza medie a unui vehicul pe anumite tronsoane de drum.

Potrivit autorității, camerele daveghere vor fi montate în mai multe puncte ale unui drum. Pe DN1 urmează să fie montate 28 de puncte de supraveghere. Acestea vor filma în timp real mașinile, vor stabili viteza și vor înregistra numărul de înmatriculare.