Campania de subvenții APIA din 2024 a adus, pentru prima dată, o intervenție nouă dedicată culturii de porumb pentru siloz: PD-26 – Sprijin cuplat pentru venit – Porumb pentru siloz.

La început, estimările indicau o plată de aproximativ 260 euro/hectar. Totuși, creșterea semnificativă a suprafețelor cultivate a determinat reducerea cuantumului final la 195,22 euro/hectar.

Această plată nu este izolată. În funcție de eligibilitatea fiecărui fermier, ea poate fi cumulată cu alte scheme pe suprafață, ceea ce înseamnă că valoarea totală per hectar poate fi semnificativ mai mare.

Deși vorbim despre o subvenție pentru sectorul vegetal, sprijinul PD-26 are un rol direct în susținerea zootehniei. Fermierii trebuie să demonstreze o încărcătură minimă de 3 UVM (unități vită mare) / hectar cultură, cu taurine.

Cu alte cuvinte, doar exploatațiile integrate sau asociate cu creșterea bovinelor pot beneficia de această intervenție.

Un fermier eligibil pentru porumbul siloz poate adăuga la plata de bază următoarele:

PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS): 96,39 euro/ha

PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS): 55,98 euro/ha

PD-03 – Sprijin complementar pentru tinerii fermieri: 47 euro/ha

PD-04 – Practici benefice pentru mediu pe teren arabil: 73 euro/ha (sumă actualizată)

ANT 1 – Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturi pe teren arabil: 10,69 euro/ha

Astfel, în 2024, plata minimă pentru un hectar de porumb siloz – combinând BISS și ANT, iar pentru exploatațiile sub 50 ha și CRISS – a fost de 302,3 euro/ha.

În scenariul maxim, cu CRISS și sprijin pentru tinerii fermieri, suma a putut ajunge la 405,28 euro/ha (aproximativ 2.025 lei/ha).

Pe lângă schemele de bază, fermierii pot accesa și măsuri care recompensează practici agricole cu beneficii de mediu sau sociale:

Pachet 7 – zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis): 93 euro/ha

Pachet 9.1 – zone pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina): 151 euro/ha

Pachet 10 – refugii ecologice pentru păsări comune: 92 euro/ha

Pachet 1 – culturi pe terenuri arabile, inclusiv nutreț, în conversie: 293 euro/ha/an

Pachet 1 – culturi certificate în agricultura ecologică: 218 euro/ha/an

1-50 ha: 94 euro/ha/an

50,01-100 ha: 71 euro/ha/an

100,01-300 ha: 47 euro/ha/an

Peste 300 ha: 33 euro/ha/an

12 euro/ha/an

1-50 ha: 80 euro/ha/an

50,01-100 ha: 60 euro/ha/an

100,01-300 ha: 40 euro/ha/an

Peste 300 ha: 28 euro/ha/an

Pentru campania 2024, plățile directe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) au fost calculate la cursul 4,9753 lei/euro, iar plățile compensatorii din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) la 4,9756 lei/euro.