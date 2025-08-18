Noile sancțiuni vizează toți fermierii care solicită sprijin din Fondul european de garantare agricolă sau ajutoare naționale tranzitorii începând cu anul de cerere 2025. Reglementările se aplică în urma controalelor administrative sau pe teren.

Fermierii nu vor fi penalizați în cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale, dacă pot dovedi cu documente că situația a fost inevitabilă și în afara controlului lor. Astfel de situații pot include dezastre naturale, boli grave sau alte evenimente excepționale.

În cazul în care suprafața determinată în urma controlului este mai mare decât cea declarată de fermier, nu se aplică penalități. Plata va fi calculată la nivelul suprafeței declarate inițial în cerere, transmite agrointel.ro.

Ordinul 268/2025 introduce un sistem clar structurat de sancțiuni. Acestea se aplică în următoarea ordine, la suma de plată rămasă după fiecare etapă de verificare:

Sancțiuni pentru supradeclararea suprafețelor sau pentru nereguli privind animalele – Dacă fermierul a declarat suprafețe mai mari decât cele reale sau animale inexistente, se aplică penalizări proporționale. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor generale de eligibilitate – Fermierii trebuie să îndeplinească toate cerințele minime pentru a fi considerați eligibili. În lipsa acestora, plățile pot fi suspendate. Sancțiuni pentru nedeclararea tuturor suprafețelor agricole – Neindicarea completă a tuturor parcelelor în cererea de plată poate duce la reduceri semnificative sau excluderea de la plată. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității și condiționalității sociale – Fermierii trebuie să respecte normele de mediu, bunele practici agricole și cerințele sociale. Abaterile sunt sancționate ferm.

Conform ordinului, fermierii nu vor primi plăți dacă se constată una dintre următoarele situații:

Nu sunt considerați „fermier activ”, conform definiției din Ordinul 106/2024;

Nu beneficiază de BISS (sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității);

Nu folosesc o suprafață agricolă localizată și identificabilă în sistemul IACS;

Dimensiunea exploatației este sub 1 ha, cu parcele mai mici de 0,1 ha, în cazul culturilor permanente.

Mai mult, dacă fermierul selectat pentru controlul pe teren refuză sau împiedică verificarea fermei, nu va mai primi nicio plată pentru anul respectiv.

Ordinul 268/2025 abrogă oficial Ordinul 278/2024. Totuși, pentru cererile de plată depuse în campania 2024, vechiul sistem de sancțiuni rămâne în vigoare până la finalizarea tuturor plăților. Fermierii trebuie astfel să fie atenți în funcție de anul pentru care au depus cererea.

APIA urmărește o mai bună monitorizare a utilizării fondurilor europene și a banilor publici prin acest nou cadru legislativ. Fermierii trebuie să acorde o atenție sporită completării corecte a cererilor, să se asigure că dețin documentele necesare și că exploatațiile declarate corespund realității din teren.