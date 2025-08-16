Interzis pentru cei care locuiesc la casă. Cuplul s-a mutat în casa din Soustons (Landes) în 2018, dar a constatat că rațele și gâștele de la ferma vecinilor le tulbură liniștea. Așa că i-au dat în judecată, argumentând că păsările de curte provoacă poluare fonică în zonă și că ar trebui ca cei care le dețin să fie amendați, scrie Connexion France.

Cu toate acestea, printr-o decizie din 11 martie 2025, Curtea de Apel din Pau a decis în favoarea vecinilor reclamați.

Judecătorii și-au bazat decizia pe „principiul anteriorității”. Mai precis, au precizat ei, rațele măcăneau cu mult timp înainte ca noii vecini să se mute alături. De fapt, vecinii reclamați dețineau ferma de păsări din 1981.

Conform legislației franceze, un vecin nu se poate plânge de poluarea fonică existentă înainte de mutarea sa într-o casă.

Plângerea cuplului a fost nefondată, a decis instanța, deoarece reclamanții puteau fi conștienți de zgomotul respectiv, deoarece vizitaseră proprietatea de mai multe ori înainte de a o cumpăra.

Apelul a venit după ce plângerile cuplului au fost respinse de tribunalul din Dax în 2019 și 2021.

Decizia a fost luată în ciuda unei evaluări efectuate de un expert, care a confirmat că măcănitul rațelor și gâștelor era deranjant. Evaluarea a constatat că „măcănitul gâștelor și rațelor a depășit nivelul de zgomot necesar și că disconfortul rezultat a fost dovedit, atât ziua, cât și noaptea”.

Cu toate acestea, expertul a menționat că fermierul deținea rațe și gâște de mai mulți ani și erau deja acolo când reclamanții au vizitat casa, înainte de a o cumpăra. S-a mai adus ca argument faptul că fermierul a redus numărul de păsări de curte pe care le deținea, de la 170 la 50, ceea ce va reduce, probabil, zgomotul.

Reclamanții au fost obligați să plătească cheltuielile de judecată aferente plângerii inițiale și apelului și să plătească fermierului 1.500 de euro pentru cheltuielile suportate în timpul ultimului apel.

În ultimii ani, în Franța au existat mai multe hotărâri similare referitoare la reclamații privind zgomotul din curtea vecinilor.

În 2024, un bărbat din Haute-Savoie a fost obligat să scape de cocoșul său după ce vecinii l-au dat în judecată pentru că provoca zgomot și le afecta somnul.

În 2022, un fermier a fost amendat cu peste 100.000 de euro după ce zgomotul și mirosul vacilor pe care le avea au provocat tulburări vecinilor, atunci când și-a extins ferma.

În 2024, Adunarea Națională a Franței a adoptat un nou proiect de lege, care urmărea să combată reclamațiile nou-veniților cu privire la zgomotele și mirosurile tipice de la țară.

Legea prevede că orice activități care existau înainte de mutarea reclamantului nu pot fi clasificate drept „tulburări de vecinătate”. Se va aplica și orașelor. De exemplu, dacă o pizzerie de la parter produce zgomot și miros, cineva care se mută ulterior într-un apartament de la etaj nu se poate plânge, deoarece pizzeria a fost acolo înainte de mutare.