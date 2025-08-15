Renunțarea la mecanismul de „plată în rate, simplificată” – parte dintr-un proiect de lege aflat acum în discuție – ar putea lăsa mii de IMM-uri fără sprijin financiar, exact când împrumuturile bancare sunt mai scumpe și mai greu de obținut. Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) atrage atenția că această măsură afectează direct banii disponibili ai firmelor, pune în pericol proiectele finanțate din fonduri europene și poate provoca efecte negative în lanț în economie.

„Abrogarea eșalonării simplificate, fără o soluție echivalentă, rupe o punte vitală de lichiditate pentru IMM-uri exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă. Putem limita abuzul prin criterii clare, dar trebuie să păstrăm uzul legitim”, declară Mirabela Miron, președinta FICSIMM.

De ce era important acest mecanism? Eșalonarea simplificată le permitea firmelor să plătească datoriile la stat în rate, timp de 6-12 luni, cu dobânzi normale, fără penalități și fără riscul unor executări costisitoare.

Fără acest mecanism:

IMM-urile pierd un ajutor important, mai ales când statul întârzie plățile, inclusiv pentru proiecte europene;

crește riscul ca blocajele financiare să se transmită de la o firmă la alta, mai ales în construcții, producție sau servicii;

firmele au mai greu să termine proiectele cu fonduri UE din cauza întârzierilor între cererea de rambursare și plata efectivă;

alternativa – creditele bancare – este mai scumpă și mai greu de obținut.

„În proiectele finanțate din fonduri europene, decalajele de plată sunt reale. Eșalonarea simplificată a fost supapa care a ținut companiile și proiectele în grafic. Fără ea, riscul de blocaj și dezangajare crește”, subliniază Loredana Mihăilă, vicepreședinta FICSIMM.

Ce propune FICSIMM

Federația cere Guvernului:

Să păstreze „eșalonarea simplificată”, cu reguli clare ca să nu fie abuzată;

Dacă nu se poate, să vină rapid cu un mecanism 100% online, aprobat în maxim 10 zile și adaptat la realitatea IMM-urilor;

Să creeze un grup de lucru cu Finanțele, ANAF și alte autorități pentru a proiecta și testa soluția împreună.

Măsuri ca să nu fie abuzuri:

Cazier fiscal curat;

Plata la timp a datoriilor curente;

Durată maximă de 12 luni;

Dacă firma pierde facilitățile din vina ei, nu poate cere o nouă eșalonare timp de până la 2 ani.

FICSIMM se oferă să ajute cu date, exemple și studii de caz, ca soluția finală să fie conformă cu bunele practici europene și cu obiectivele României privind competitivitatea și fondurile UE.