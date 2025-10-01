Compania Națională Poșta Română, prima companie cu capital majoritar de stat care implementează proiecte asumate prin Programul de Guvernare, a lansat recent serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, start-up-urilor și freelancerilor. Acest serviciu oferă găzduire legală, rapidă și accesibilă pentru înregistrarea sediului social al companiilor, fiind susținut de infrastructura extinsă a Poștei Române și recunoscut de legislația în vigoare.

Cu toate acestea, Poșta Română constată cu îngrijorare că unii registratori ai Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) – instituție finanțată integral de la bugetul de stat cu 268 milioane de lei – resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru firmele care utilizează serviciul StartPost. Astfel de practici arbitrare contravin intereselor strategice ale statului și subminează eforturile de modernizare a administrației publice.

Efectele negative ale acestor practici

Practicile discreționare și neunitare aplicate de unii registratori generează consecințe grave:

Îngrădirea accesului antreprenorilor la o soluție legală și sigură pentru sediul social;

Crearea de discriminări între firmele care aleg locații neconforme (acceptate) și cele care optează pentru infrastructura Poștei Române (respinse);

Blocarea unui serviciu inclus în Programul de Guvernare, afectând credibilitatea administrației publice;

Pierderi pentru bugetul de stat și încetinirea dezvoltării mediului de afaceri;

Afectarea imaginii Poștei Române și limitarea capacității acesteia de a-și îndeplini rolul strategic de Ghișeu Universal.

Compania își reafirmă angajamentul de a proteja interesele clienților și imaginea instituției și va acționa astfel:

Va solicita instanțelor recuperarea eventualelor prejudicii cauzate de respingerile arbitrare;

Va sesiza organele competente pentru a verifica dacă aceste practici constituie abuz sau neglijență în serviciu;

Va cere clarificarea și uniformizarea legislației pentru a elimina orice discriminare în procesul de înregistrare a sediilor sociale.

„Serviciul StartPost este un pas firesc în modernizarea statului și susținerea mediului de afaceri. Respingerea arbitrară a acestuia afectează antreprenorii români și credibilitatea administrației publice. Poșta Română, instituție strategică a statului, nu va tolera aceste practici și va folosi toate căile legale pentru a-și proteja clienții și interesele”, a declarat Valentin Ștefan, Director General al Companiei Naționale „Poșta Română”.

Poșta Română solicită intervenția urgentă a autorităților pentru stoparea acestor practici discreționare, în spiritul respectării legii, al sprijinirii mediului antreprenorial și al consolidării unui climat economic transparent și echitabil.