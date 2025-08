„StartPost” este destinat atât noilor firme, cât și companiilor care doresc să-și mute sediul. Serviciul vine cu multiple avantaje, printre care se numără: contract de închiriere valid pentru sediul social, recunoscut de Registrul Comerțului, disponibil rapid și la costuri reduse; semnarea contractelor în format fizic sau electronic, printr-un portal online dedicat; primirea corespondenței oficiale (de la ANAF, instanțe etc.) și notificarea prin SMS; cutii poștale securizate și numerotate în oficii; suport digital pentru antreprenori.

Documentele necesare pentru înființarea unei firme includ dovada denumirii, înregistrării și rezervării la ONRC, actul constitutiv și cartea de identitate a administratorului. Pentru relocarea sediului sunt necesare certificatul de înregistrare (CUI), cartea de identitate a administratorului și certificatul constatator.

Contractele pentru găzduirea sediului pot fi încheiate pe perioade de 1, 2, 3 sau 4 ani. În funcție de perioada aleasă, se acordă reduceri progresive: 5% pentru doi ani, 7% pentru trei ani și 10% pentru patru ani. Costul lunar pentru acest serviciu este de 100 de lei, la care se adaugă TVA.

Acest serviciu – StartPost – pe care astăzi îl iniţiem şi îl lansăm are obiective multiple şi sperăm să fie de bun augur şi bine primit în societate. Ne aşteptăm ca foarte mulţi antreprenori români să nu-şi mai bată capul unde să-şi găsească un sediu social de unde să înceapă un business, ci să vină la Poşta Română şi să plece acasă cu contractul în zece minute dacă sunt pregătiţi cu toate documentele sau în maximum o zi, dacă e nevoie să aducă şi alte documente. Deci, toţi cei aproape 80.000 de români care îşi înfiinţează firme în fiecare an au această variantă (…)”, a explicat directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română” (CNPR), Valentin Ştefan

Poșta Română, prin extinderea funcției sale către statutul de „ghișeu universal”, intenționează să ușureze interacțiunea cetățenilor și antreprenorilor cu statul, oferind servicii accesibile într-un cadru reglementat. Rețeaua CNPR include 676 de oficii poștale și 1.054 de ghișee poștale, ceea ce permite o acoperire națională extinsă.

„Am stat o perioadă mai lungă în America, aproape 10 ani de zile, şi mă gândeam ca orice bun diasporez român, ce o să fac când mă întorc acasă şi ce pot să învăţ din societatea în care trăiesc. Evident că nu anticipam unde o să ajung când mă întorc acasă, dar nu am putut să nu observ simplitatea cu care societatea americană este construită pentru interacţiunea cu cetăţeanul şi unul dintre aceste lucruri este comasarea serviciilor. La Poşta din America poţi să te duci să-ţi faci paşaportul. Acest monopol pe care îl are statul român, într-un mod traumatizant atât pentru stat, cât şi pentru cetăţeni, pe anumite servicii, cred că poate fi rezolvat prin acordarea unei încrederi mai mari Poştei Române.

În programul de guvernare este prins „Poşta Română – ghişeu universal”. Acum puţin peste o lună de zile, Guvernul României a hotărât să recomande Poştei să devină un ghişeu universal pentru serviciile statului, motiv pentru care noi am îmbrăţişat acest lucru şi ne-am uitat la experienţele din alte ţări, cum a fost în America unde paşapoartele sunt făcute la oficiul poştal, astfel încât statul american să nu mai aibă această presiune în a gestiona interacţiunea cu cetăţenii ca să le colecteze datele. Pe de altă parte, ne uităm şi la portofoliul de servicii pe care Poşta Română îl are în prezent, şi anume faptul că se pot plăti taxele şi impozite la Poştă. Acest lucru se poate generaliza, astfel încât primăriile să nu mai aibă nevoie de salariaţi care să lucreze doar două sau trei luni pe an, în primăvară, când se plătesc taxele, ci să fie externalizate către Poşta Română, aşa cum fac un număr mare de primării din ţară”, a explicat Valentin Ştefan.